Une décision du Tribunal des professions qui protège les droits des patients

CHÂTEAUGUAY, QC , le 9 janv. 2026 /CNW/ - Le pharmacien Martin Gilbert accueille avec grande satisfaction la décision rendue par le Tribunal des professions, laquelle infirme les conclusions du Conseil de discipline quant à la qualification des programmes de soutien aux patients (PSP) à titre d'intermédiaires. Le Tribunal acquitte donc Martin Gilbert des chefs retenus et annule les sanctions imposées.

Cette décision constitue une clarification déterminante pour le réseau de la santé québécois. Elle confirme que les pharmaciens peuvent continuer à accepter et à accompagner des patients inscrits à un PSP, sans contrevenir à leurs obligations déontologiques. Elle confirme que les PSP et autres intervenants de la santé peuvent fournir des informations aux patients afin de leur permettre de faire un choix libre et éclairé.

La décision met ainsi fin à une interprétation restrictive qui faisait peser un risque réel sur la continuité des soins spécialisés et sur l'accès des patients à des traitements essentiels.

Les programmes de soutien aux patients sont mis en place par les fabricants afin d'aider les patients à naviguer dans un parcours de soins souvent complexe, impliquant plusieurs professionnels de la santé. Ils permettent notamment aux patients d'être assidus dans leur traitement, d'obtenir leurs médicaments en temps voulu, et d'alléger les démarches administratives complexes liées à l'assurance ou aux suivis médicaux.

« C'est une décision rassurante, à la fois pour les patients et pour les équipes de soins. Elle reconnaît une réalité du terrain : les patients ont besoin d'être accompagnés dans leur parcours, surtout quand il s'agit de traitements complexes et coûteux », affirme Martin Gilbert.

En confirmant la légitimité de ce modèle, la décision du Tribunal préserve un cadre de soins qui bénéficie à des milliers de Québécois vivant avec des maladies rares, orphelines ou complexes. Grâce à leur pratique concentrée sur certaines pathologies et traitements, les pharmaciens de médicaments de spécialité développent, au fil du temps, une expertise précieuse pour l'accompagnement de ces patients. En complémentarité avec les pharmacies communautaires, cette approche contribue à offrir des soins pharmaceutiques de haute qualité, accessibles et adaptés aux besoins de chacun. Pharmacie Martin Gilbert réaffirme son engagement envers les patients et demeure déterminée à poursuivre cette mission.

