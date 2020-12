- Le China-Japan Health Forum for the New Era (forum Chine-Japon sur la santé pour la nouvelle ère) organisé par le Global Health Forum dans le cadre du Forum of Boao Forum for Asia

BEIJING, 25 décembre 2020 /CNW/ - Le China-Japan Health Forum for the New Era, coparrainé par le Global Health Forum dans le cadre du Forum of Boao for Asia et la Nippon Global Medical Organization, s'est tenu le 22 décembre 2020. Parmi les participants au forum, notons les représentants de la Chine et du Japon, comme Chen Zhu, vice-président du Comité permanent du Congrès national du peuple chinois; Zhou Xiaochuan, vice-président du Boao Forum for Asia; Li Baodong, secrétaire général du Boao Forum for Asia; Margaret Chan Fung Fu-chun, présidente du Global Health Forum, des dirigeants du gouvernement de Qingdao et Toshihiro Nikai, secrétaire général du Parti libéral démocrate du Japon, ainsi que l'ancien premier ministre du Japon Yasuo Fukuda.