Une conversation avec les ingénieurs de Dreame : Les secrets de la recherche et du développement derrière la technologie d'évitement des obstacles très puissante du Dreame Bot L10 Pro sont enfin dévoilés

Le système de navigation précis LiDAR et la technologie d'évitement des obstacles de ce modèle peuvent empêcher le robot de s'empêtrer dans des fils électriques ou d'être bloqué par des objets tels que des chaussettes et des pantoufles, auquel cas, comme pour la majorité des autres robots aspirateurs sur le marché, une assistance manuelle est nécessaire pour délivrer le robot avant que sa batterie ne s'épuise.

« Le Dreame Bot L10 Pro combine efficacement la technologie laser intelligente à l'algorithme autodéveloppé de localisation et de cartographie simultanées de Dreame pour obtenir une technologie d'évitement des obstacles en trois dimensions de haute précision, a expliqué Walter Lv, ingénieur principal chez Dreame, en présentant le produit. Il a présentement la capacité de reconnaître efficacement les objets dont la taille est supérieure à 3 mm et de les éviter de façon sélective en analysant plus précisément la longueur et la largeur. »

Le système de navigation LiDAR du Dreame Bot L10 Pro réalise un balayage en projetant 2 080 points laser par seconde pour « cartographier » la pièce et améliorer l'efficacité du nettoyage. Son taux de précision d'évitement des obstacles est deux fois plus élevé que celui des autres robots aspirateurs, ce qui réduit également les collisions et les dommages causés aux meubles, et sa forte puissance d'aspiration (4 000 Pa) lui permet de venir à bout de la poussière et de la saleté tenaces cachées profondément dans les tapis avec élégance et facilité.

« Notre mission consiste à faire en sorte que les gens soient libérés des tâches répétitives et inefficaces. L'un de nos objectifs est que chacun de nos ingénieurs communique directement avec 100 de nos utilisateurs pour mieux comprendre ce dont ils ont vraiment besoin », a déclaré Yu Hao, fondateur et chef de la direction de Dreame.

Doté d'une technologie d'évitement des obstacles en trois dimensions de haute précision, d'un système de navigation révolutionnaire LiDAR et d'une remarquable puissance d'aspiration de 4000 Pa, le Dreame Bot L10 Pro devrait être disponible sur Amazon et AliExpress en mai.

Dreame lancera également deux robots intelligents plus tard dans l'année : le Dreame Bot Z10 Pro, un aspirateur avec vadrouille 2-en-1 intelligent outillé d'un socle à vidange automatisé qui permet l'élimination automatique de la saleté, et le Dreame Bot W10, un modèle puissant qui offre une expérience de nettoyage mains libres complète grâce à une vadrouille efficace aux capacités de nettoyage automatique.

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2015, Dreame Technology, une entreprise novatrice de produits de consommation qui met l'accent sur les appareils ménagers intelligents, est portée par sa vision d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs à l'échelle mondiale grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.dreame-technology.com.

