Une contribution exceptionnelle de 2 millions $ de Cascades pour le Carrefour Entrepreneuriat à Impact de l'ESG UQAM

MONTRÉAL, le 17 oct. 2023 /CNW/ - L'École des sciences de la gestion de l'UQAM a dévoilé aujourd'hui un don remarquable de deux millions de dollars, versés sur une période 10 ans, de la part de Cascades, fleuron de l'entrepreneuriat québécois. Cette somme généreuse contribuera à l'avancement des connaissances sur l'entrepreneuriat à impact social tout en préparant la relève par le biais de l'enseignement et de la formation.

Événement de reconnaissance pour le don de Cascades

L'annonce a été faite lors d'un panel sur l'impact social de l'entrepreneuriat organisé par l'ESG UQAM en présence du titulaire de la Chaire Entrepreneuriat, Altérité et Société, Olivier Germain, du président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde, et du président et chef de l'exploitation de Cascades Emballage carton-caisse, Charles Malo, du recteur de l'UQAM, Stéphane Pallage, de la directrice générale et du président du CA de la Fondation de l'UQAM, Michelle Niceforo et Philippe Rainville, du doyen de l'ESG UQAM, Komlan Sedzro, ainsi que de dizaines de personnes étudiantes de l'ESG UQAM.

« L'UQAM et l'ESG entretiennent des relations de longue date avec Cascades. Ce don remarquable de deux millions $ renforce notre partenariat et témoigne d'une grande confiance envers notre université. Je remercie chaleureusement Cascades et son président et chef de la direction, Mario Plourde, qui est aussi un grand diplômé de l'UQAM. Cascades est un fleuron mondial du développement durable. L'UQAM est fière de compter ses trois cofondateurs, Bernard, Laurent et Alain Lemaire, parmi ses docteurs honoris causa », déclare le recteur de l'UQAM Stéphane Pallage.

« Cascades est heureuse de contribuer au Carrefour Entreprenariat à Impact de l'ESG UQAM pour un montant total de 2 millions $ sur 10 ans. Notre entreprise est le fruit d'une des plus belles histoires d'entrepreneuriat au Québec : celle de la famille Lemaire. De pionniers de l'économie circulaire à leaders nord-américains des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération, nous sommes demeurés près de nos racines en soutenant l'entrepreneuriat. Le don annoncé aujourd'hui viendra en aide aux entrepreneurs de demain et aux chercheurs qui s'intéressent à cette question », a souligné Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

« Cet appui exceptionnel envers la Fondation de l'UQAM, l'ESG UQAM et l'UQAM est inestimable et permettra à notre université de continuer de se démarquer en innovant, en formant ainsi qu'en soutenant les personnes entrepreneures de demain. Le Carrefour Entrepreneuriat à Impact constitue l'un des projets phares de la campagne majeure 100 millions d'idées de l'UQAM. J'adresse mes plus chaleureux remerciements à l'équipe de Cascades pour leur générosité exceptionnelle », affirme le président du CA de la Fondation de l'UQAM, Philippe Rainville.

« Nous sommes très reconnaissants du don majeur du groupe Cascades au profit du Carrefour Entrepreneuriat à Impact de l'ESG UQAM. Le Carrefour revêt une importance centrale pour notre École car il contribue au rayonnement des activités de recherche en entrepreneuriat et permet de connecter la recherche, le savoir-faire des entreprises et les personnes diplômées au profit de l'innovation et de l'entrepreneuriat à impact positif », ajoute le doyen de l'ESG UQAM, Komlan Sedzro.

À propos du Carrefour Entrepreneuriat à Impact

Les composantes du Carrefour Entrepreneuriat à Impact sont particulièrement centrées sur les défis de transitions sociales et environnementales qui doivent aujourd'hui concerner les sociétés et les entreprises comme Cascades. Six unités sont ainsi réunies.

La Chaire Entrepreneuriat, Altérité et Société dirigée par le professeur du Département de management Olivier Germain

Le Centre d'études pour l'autonomie économique des Premiers Peuples et des Inuits dirigé par la professeure du Département de management Emilie Fortin Lefebvre

L'Observatoire entrepreneuriat et genre dirigé par la professeure du Département de management Christina Constantinidis

Le Centre d'études en entrepreneuriat international et interculturel dirigé par la professeure du Département de management Kerstin Kuyken

L'équipe de recherche en gestion des entreprises sociales et collectives dirigée par la professeure du Département d'organisation et ressources humaines Valérie Michaud

Groupe Entrepreneuriat Société Transformation

Les équipes de recherche de l'ESG UQAM souhaitent contribuer à rendre la société québécoise plus inclusive par l'entrepreneuriat en travaillant notamment avec les groupes sous-représentés.

L'activité de reconnaissance a permis aux dirigeants de Cascades de discuter de ces enjeux avec la relève entrepreneuriale.

SOURCE École des sciences de la gestion de l'UQAM

Renseignements: Julie Meunier, Conseillère en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Bureau : 514 987-3000 poste 1707, Cell.: 514 895-0134, [email protected]