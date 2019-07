Une conférence sur l'hypnose attire des participants de partout dans le monde

Les hypnotiseurs de consultation aident les gens ordinaires qui ont des problèmes ordinaires

MERRIMACK, New Hampshire, 9 juillet 2019 /CNW/ -- La Guilde nationale des hypnotiseurs (National Guild of Hypnotists) s'apprête à tenir sa 32e convention et conférence pédagogique annuelle, qui se tiendra cette année du 9 au 11 août à Marlborough, dans le Massachusetts. À cette occasion, des hypnotiseurs de consultation de partout dans le monde se réuniront pour partager avec leurs collègues et apprendre des techniques de pointe qu'ils pourront utiliser pour aider leurs clients.

Au Best Western Royal Plaza Conference Center, plus de 160 membres de la Guilde partageront leur expertise avec des hypnotiseurs, qu'il s'agisse d'hypnotiseurs récemment certifiés ou de praticiens chevronnés. Au cours des trois jours de la conférence principale, les participants pourront assister à 30 heures de formation continue. Des formations avancées sur des sujets particuliers sont également offertes dans le cadre de l'institut estival, qui se tient avant et après la conférence.

À chaque convention, nous accueillons un groupe d'hypnotiseurs de consultation récemment certifiés qui amorcent une nouvelle carrière. Les hypnotiseurs de consultation établis ont l'occasion de devenir des instructeurs certifiés, et d'autres obtiennent le titre de certification du conseil.

La Guilde a été fondée il y a 69 ans par un groupe d'étudiants en hypnotisme à Boston, dans le Massachusetts, et compte maintenant 17 000 membres hypnotiseurs aux États-Unis et dans 90 pays dans le monde.

Le Dr Dwight F. Damon, président de la Guilde nationale des hypnotiseurs, explique que la Guilde n'était qu'une simple association de membres à ses débuts dans les années 1950, mais qu'elle a progressé au cours des 30 dernières années pour devenir une source de formation de premier plan pour les hypnotiseurs de consultation. Ces professionnels aident des gens ordinaires à régler des problèmes ordinaires de tous les jours grâce à l'hypnose.

L'état actuel de la pratique de l'hypnotisme permet de traiter des problèmes comme la peur de voler, le renoncement au tabac, la perte de poids et d'autres problèmes courants. Selon M. Damon, les hypnotiseurs de consultation sont de plus en plus souvent appelés à travailler de concert avec les autres fournisseurs de soins de santé.

Les services des hypnotiseurs de consultation peuvent également s'ajouter aux services d'autres professionnels de la santé pour le bénéfice du patient. Par exemple, les patients qui craignent les soins dentaires ou les femmes enceintes qui souhaitent accoucher plus facilement et de façon moins douloureuse peuvent dans bien des cas bénéficier d'un conditionnement par hypnose.

La rage au volant, la peur de voler ou même l'onychophagie (se ronger les ongles) ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles des gens font appel aux services d'un hypnotiseur de consultation. Les cours d'hypnotiseur certifié sont souvent suivis par des gens qui amorcent un métier axé sur les personnes ou même par des retraités qui cherchent une deuxième carrière. La demande pour cette formation est indéniablement en croissance aux États-Unis et à l'étranger.

Le public est de plus en plus au courant des avantages dont bénéficient les clients qui font appel à l'hypnose, et le nombre de cabinets privés est en hausse à l'échelle mondiale. Il est possible que dans un avenir rapproché, il devienne aussi courant de visiter un hypnotiseur de consultation que tout autre professionnel de la santé.

Les instructeurs associés à la Guilde nationale donnent des cours de certification partout aux États-Unis et dans d'autres pays, la documentation a été traduite dans plus d'une douzaine de langues, et des séminaires sont offerts en ligne. La documentation de formation est continuellement mise à jour en fonction des derniers rapports de recherche, qui découlent souvent de projets de collaboration.

La Guilde nationale des hypnotiseurs a rassemblé la plus importante collection d'éditions originales d'ouvrages de recherche sur l'hypnotisme. Le site Web mis à la disposition des membres de la Guilde comporte également de l'information gratuite destinée au grand public au www.NGH.net (en anglais seulement).

*Relations avec les médias :* Jereme Bachand

*Téléphone :* 603-429-9438

*Courriel :* NGH@ngh.net

SOURCE National Guild of Hypnotists

Related Links

https://www.ngh.net