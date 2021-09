Un nouveau rapport expose les grandes lignes de moyens innovateurs par lesquels

le milieu rural canadien a répondu à la pandémie.

HUNTINGTON, QC, le 27 sept. 2021 /CNW/ - Alors que des communautés de partout au Canada continuent de lutter contre les répercussions économiques de la pandémie, la conférence « Créer des économies inclusives : établir des ponts entre les secteurs public et privé et la société civile » (CEI) de cette semaine réunit les secteurs public et privé et la société civile (PPSC) du pays afin de discuter de nouvelles et innovatrices façons de collaborer pour augmenter le bien-être économique et social du milieu rural du Canada.

Cet événement virtuel de deux jours, qui commence demain, est coanimé par la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale (FRRC) et la Corporation de l'employabilité et du développement économique communautaire (CEDEC) et il est soutenu par TELUS, le commanditaire principal de la conférence.

« Si la pandémie nous a enseigné une chose, c'est que l'innovation par l'entremise de la collaboration est la clé de la réussite et du progrès social et économique », affirme John Buck, le président-directeur général de la CEDEC. « Alors que nous regardons vers notre avenir économique postpandémie, nous avons la possibilité d'exploiter la capacité innovatrice et les ressources combinées des secteurs public et privé et de la société civile pour augmenter le développement économique rural différemment, d'une manière plus inclusive. »

Plus d'une centaine de participants à la conférence CEI discuteront de la façon dont les secteurs public et privé et la société civile peuvent collaborer pour assurer que le développement économique rural est un élément important et un contributeur à la stratégie de reprise économique postpandémie du Canada.

La conférence CEI explorera ce sujet par l'entremise de présentations et de groupe d'experts ; le Jour 1 se concentrera sur la reprise, la résilience et l'économie rurale et le Jour 2, sur le développement économique communautaire, les effets du commerce et l'inclusion.

Cette discussion se poursuivra en 2022, quand la conférence CEI se réunira de nouveau pour l'événement en présentiel à Rimouski au Québec, du 25 au 27 mai.

State of Rural Canada 2021: Opportunities, recovery, and resiliency in changing times

Dans le cadre de la conférence CEI, la FCRR lancera la quatrième édition de son rapport State of Rural Canada (SORC) qui répertorie les effets de la pandémie partout au Canada ainsi que quelques-unes des façons innovatrices dont les Canadiens en milieu rural dans nos 13 provinces et territoires ont répondu aux changements dans leurs communautés.

« Ce qui nous avons découverts, c'est que les communautés rurales de partout au Canada ont démontré de la résilience face à la pandémie, à la restructuration économique et aux changements climatiques, parmi d'autres épreuves, et que l'adaptation au changement est essentielle pour que les communautés rurales puissent rebondir après la pandémie vers un avenir plus dynamique et durable », affirme Kathleen Kevany, présidente de la FCRR.

La version intégrale du rapport se trouve à https://sorc.crrf.ca/fullreport2021/ et ses conclusions seront divulguées demain lors de l'événement. Une discussion entre experts et une séance de question-réponse avec les auteurs lesquelles sont ouvertes aux médias, auront lieu à 10 h 50 (HAE). Pour s'inscrire, contactez Catarina Silva : [email protected].

