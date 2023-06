SAN DIEGO, le 23 juin 2023 /CNW/ -- Mitchell, une entreprise d'Enlyte et un fournisseur de technologie et d'information de pointe pour les secteurs de l'assurance multirisque et de la réparation de carrosseries , a annoncé aujourd'hui qu'Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc. a mis en œuvre ses solutions de gestion du flux de travail et d'évaluation des dommages liés aux collisions afin d'améliorer l'efficacité et la précision du traitement des réclamations.

La société d'assurance québécoise, filiale d'iA Groupe financier, a été fondée en 1973 et est un important fournisseur d'assurance automobile, d'assurance de biens, d'assurance risques divers et d'assurance responsabilité civile. Après mûre réflexion, Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc. a choisi les solutions technologiques avancées de Mitchell pour alimenter l'écosystème de ses futures demandes d'indemnisation.

« Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation s'engage à simplifier le processus de demandes d'indemnisation et à soutenir nos clients à chaque étape », a déclaré Hugo Fortin, vice-président, Assistance et indemnisation, Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation. « La technologie de Mitchell nous permet d'optimiser le processus, d'offrir une expérience numérique et de fournir à nos clients et partenaires des outils conçus pour simplifier les demandes de règlement d'assurance automobile. »

Grâce à Mitchell WorkCenter, Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation accélère le traitement des demandes de règlement, notamment le profilage des pertes avec intégration, l'estimation, l'examen et la gestion des réparations. En attribuant maintenant le travail par voie électronique à ses installations de réparation de réseau, la compagnie d'assurance a éliminé les inexactitudes attribuables à la saisie manuelle des données et à la réduction de la durée du cycle. De plus, en quelques jours seulement, les évaluateurs du personnel de l'assureur et les différents partenaires ont été en mesure de déployer rapidement la solution d'évaluation de Mitchell -- Mitchell Cloud Estimating . Les ressources d'évaluation d'Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation peuvent désormais rédiger des estimations à partir de n'importe quel dispositif Internet, accéder procédures intégrées recommandées par le fabricant d'équipement d'origine (OEM) et intégrer de nouvelles installations de réparation de réseau plus rapidement et plus efficacement. L'architecture en nuage évolutive de la solution réduit également les coûts de développement et de maintenance de logiciels et garantit à l'Industrielle Alliance un accès immédiat aux nouvelles fonctionnalités du produit.

« Nous sommes ravis que l'Industrielle Alliance ait choisi Mitchell et sa technologie pour répondre aux besoins en assurance automobile des détenteurs de polices d'assurance au Québec », a déclaré Debbie Day, vice-présidente directrice et directrice générale de la division des dommages matériels automobiles de Mitchell. « Au fur et à mesure que l'entreprise prend de l'expansion et continue d'optimiser son processus de demande d'indemnisation, Mitchell sera là pour soutenir Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation grâce à des solutions novatrices conçues pour améliorer les flux de travail, automatiser les tâches manuelles et favoriser des réparations adéquates et sécuritaires des véhicules. »

À propos de Mitchell International

Située à San Diego, en Californie, Mitchell International, Inc. offre des solutions et des services de technologie intelligente aux marchés de l'assurance automobile, de la réparation de carrosseries, de l'invalidité et de l'indemnisation des accidents du travail. Grâce à sa connaissance approfondie du secteur, à ses liens dans l'écosystème de l'assurance et à sa technologie de pointe, comme l'intelligence artificielle et les solutions infonuagiques, Mitchell permet à ses clients de connaître du succès dans l'environnement en constante évolution d'aujourd'hui. Chaque mois, Mitchell traite des dizaines de millions de transactions pour plus de 300 compagnies d'assurance, 20 000 ateliers de réparation de carrosseries et 70 000 pharmacies. Son portefeuille complet de solutions et de services permet aux clients de reconstruire leur vie après un événement difficile.

Mitchell, Genex et Coventry ont récemment mis en commun leur savoir-faire dans le secteur et leurs solutions technologiques avancées pour former Enlyte, une société mère comptant près de 6 000 associés qui sont déterminés à simplifier et à optimiser les processus et les services de traitement des réclamations concernant les biens et les dommages corporels et des demandes de règlement d'assurance invalidité.

Pour en savoir plus, visitez le site www.mitchell.com ou suivez Mitchell sur Twitter @MitchellClaims et @MitchellRepair pour des mises à jour et des points de vue sur l'assurance de biens et de risques divers ainsi que sur la réparation de carrosseries.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1669227/Mitchell_Logo.jpg

SOURCE Mitchell International

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Katie Pierini, Market Street Group pour Mitchell, [email protected]