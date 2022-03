MONTRÉAL, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Beneva s'est associée à OASIS immersion, la plus grande destination immersive au Canada, et à l'accélérateur La Piscine, pour activer une collaboration visant à explorer l'impact des arts immersifs sur les enjeux de bien-être et de santé mentale, particulièrement dans un contexte de stress et d'anxiété lié au retour au bureau.

Pour des visuels, cliquez ici.

La première étape du projet s'est déroulée à l'automne 2021 et un rapport d'observation de cette phase exploratoire sera publié en avril 2022. La prochaine étape sera mise en place au cours des prochaines semaines, en phase avec le retour graduel de la population sur les lieux de travail. On s'intéressera entre autres à évaluer l'apport de l'immersion audiovisuelle au niveau émotif et cognitif pour réduire le stress et l'anxiété des travailleurs et professionnels. L'initiative bénéficie également de la contribution d'une équipe de chercheurs de l'Université de Montréal.

« Les bouleversements sociétaux que nous avons vécu au cours des deux dernières années ont provoqué une certaine détresse auprès de plusieurs personnes et le retour imminent au bureau contribue à générer davantage de stress et d'anxiété. Comme acteur culturel du centre-ville de Montréal et comme gestionnaire d'un espace immersif dont la mission principale est d'offrir au public des expériences contemplatives inspirantes et apaisantes, c'était un naturel pour nous de vouloir s'impliquer. Grâce à l'appui de La Piscine et de Beneva, nous avons mis en place LA VITAMINE IMMERSIVE, l'une des premières initiatives à l'échelle internationale mettant l'immersion en scène pour contribuer à solutionner des défis économiques, sanitaires et sociétaux », explique Denys Lavigne, président et cofondateur d'OASIS immersion.

Appuyée par Beneva, la plus grande mutuelle d'assurance au Canada, la phase préliminaire d'exploration de LA VITAMINE IMMERSIVE tenue en octobre et novembre 2021 a été menée avec une composante déclarative et des mesures biométriques obtenus grâce à une technologie développée au Québec par la startup RE-AK Technologies. Au cours de ce premier exercice, trois sous-groupes ont fait l'objet d'observations.

« À titre d'accélérateur des industries créatives québécoises, La Piscine aborde avec beaucoup d'enthousiasme la mise en place du projet LA VITAMINE IMMERSIVE. L'initiative s'inscrit dans une volonté de contribuer à la réorganisation de la vie au travail et la relance de l'activité économique au centre-ville de Montréal. La phase initiale nous a permis d'expérimenter la collaboration entre nos trois organisations, avec l'ambition commune de valoriser l'expertise des talents créatifs et leurs contributions aux innovations sociétales », a ajouté Delphine Beauchamp, directrice générale de La Piscine.

Déroulement de la phase d'exploration préliminaire

Les participants à la première phase d'exploration ont été exposés à un rituel immersif équipés du casque « Nucleus-Hermès », un appareil développé par RE-AK Technologies servant à mesurer l'impact émotif et cognitif d'une expérience à partir de psychomarqueurs et de données biométriques.

L'ensemble des étapes de cueillette de données incluaient :

Sondage captant le bien-être auto-rapporté des participants

Évaluation biométrique des psychomarqueurs

Évaluation comportementale des participants au cours de l'expérience

Les premières observations de LA VITAMINE IMMERSIVE ont été soumises à des collaborateurs de l'Université de Montréal, Roxane de la Sablonnière, Ph. D., Professeure titulaire au Département de psychologie et Éric Lacourse, Ph. D., Professeure titulaire au Département de sociologie. Ces deux professeurs, aussi co-directeurs du Laboratoire sur les changements sociaux de l'identité, sont présentement réviseurs et conseillers du projet. Le rapport d'observation de la phase exploratoire sera diffusé en avril 2022 et une nouvelle version de LA VITAMINE IMMERSIVE est en cours de développement sous la supervision de nos collègues universitaires. Denys Lavigne, président et cofondateur d'OASIS immersion : « Cette première étape nous a révélé plusieurs belles pistes à approfondir notamment au niveau des groupes-cibles, des analyses biométriques en relation avec le processus de création numérique et du cadre général d'expérimentation. Ensemble, l'équipe du projet défriche de nouvelles avenues pour mieux comprendre le rôle sociétal de l'art innovant et j'ai été particulièrement inspiré par la dynamique de collaboration entre nos partenaires et experts; cela est de très bon augure pour la suite. »

LA VITAMINE IMMERSIVE est un projet réalisé grâce au soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM).

À propos de Beneva

Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

À propos d'OASIS immersion

Pour plus d'information, rendez-vous sur oasis.im.

À propos de La Piscine

Pour plus d'information, rendez-vous sur lapiscine.co.

SOURCE OASIS Immersion

Renseignements: Relations médias : VITAMINE IMMERSIVE, Marelle Communications, Barbara Philip, 514 806 3673, [email protected]; BENEVA, 1 866 332-3806, [email protected]