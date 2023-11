Une collaboration inédite pour le temps des fêtes : Signé Local et Next Chance unissent leurs forces pour un Noël plus écoresponsable et plus local

BROSSARD, QC, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Signé Local, vitrine du fait au Québec, s'associe fièrement à Next Chance, le leader de l'innovation dans l'emballage cadeau écoresponsable, pour une collaboration emballante durant la saison des Fêtes 2023. Ensemble, ils ont pour objectif de révolutionner le magasinage des Fêtes en offrant une expérience plus responsable aux client(e)s de Signé Local. Grâce à cette collaboration, Signé Local et Next Chance espèrent réduire la quantité de papier d'emballage jetable utilisé pendant la période des Fêtes, contribuant ainsi à la réduction des déchets et de l'empreinte carbone.

Une Collaboration Inédite pour le temps des fêtes _ Next Chance et Signé Local Unissent leurs Forces pour un Noël Plus Vert_communiqué de presse_8 novembre 2023 (Groupe CNW/Signé Local)

Une expérience de magasinage écolo et pratique jusqu'aux caisses

Les client(e)s de Signé Local pourront désormais vivre une expérience de magasinage qui va au-delà de l'acte d'achat. Ils auront la possibilité de faire emballer leurs achats sur place, aux caisses, dans plusieurs modèles élégants d'emballages cadeaux réutilisables Next Chance, faits au Québec de tissus rescapés. Ces emballages en tissu, inspirés de la technique de pliage japonaise, sont conçus pour être réutilisés année après année, pour plus de plaisir, moins d'impact !

Les emballages cadeaux Next Chance seront disponibles dès le 8 novembre dans les 4 succursales Signé Local soit au Centre Eaton à Montréal, dans le Quartier DIX30 à Brossard, aux Promenades St-Bruno et aux Galeries de la Capitale à Québec, ainsi que sur le site web de Signé Local.

« Chez Signé Local, notre mission a toujours été d'offrir le meilleur du Québec, tout en valorisant des choix de consommation éthiques et durables. Notre partenariat avec Next Chance s'inscrit parfaitement dans notre vision d'un futur plus vert, où chaque geste compte. En tant qu'entrepreneur, je suis fier de m'associer à une démarche aussi sensée et locale. » - Dawei Ding, président de Signé Local

« Je suis fière que Next Chance collabore avec Signé Local. Avec ces nouvelles stations d'emballage aux caisses, nous espérons recréer la magie du temps des Fêtes de manière durable. Je suis convaincue qu'il soit possible de réduire l'impact environnemental tout en conservant le plaisir d'offrir des cadeaux joliment emballés. » - Gabrielle Huppé, présidente de Next Chance.

Un tournant dans l'industrie du commerce de détail

Cette collaboration entre Signé Local et Next Chance marque un tournant dans l'industrie du commerce de détail en promouvant des pratiques plus durables et en sensibilisant les consommateurs à l'importance de l'emballage écologique. Elle offre également une occasion unique aux client(e)s de Signé Local de participer activement à la préservation de notre planète, un cadeau en soi en cette période de célébrations.

À propos de Signé Local

Depuis 2015, Signé Local s'est imposé comme le fer de lance de la promotion des produits locaux du Québec. Sa mission? Mettre en lumière des créations québécoises de qualité, alliant éthique et durabilité. En choisissant Signé Local, vous optez pour une consommation responsable, tout en soutenant l'économie locale.

À propos de Next Chance

Fondée en 2020 par deux jeunes entrepreneures passionnées, Gabrielle Huppé et Maude Girard, Next Chance réinvente les traditions de façon durable en proposant une vaste gamme d'emballages cadeaux et de décorations réutilisables faits au Québec en tissus rescapés, issus de l'économie circulaire et provenant d'entreprises locales.

Kit médias avec photos

SOURCE Signé Local

Renseignements: Signé Local, Monsieur Dawei Ding, président de Signé Local, [email protected], 514-619-7777 ; Next Chance, Gabrielle Huppé, présidente de Next Chance, [email protected], 438-868-8258