MONTRÉAL, le 12 mai 2023 /CNW/ - SNC-Lavalin Nuclear Inc., membre du Groupe SNC-Lavalin (TSX: SNC) annonce que Shoreline Power Group, coentreprise contractuelle formée de SNC-Lavalin, d'Aecon et d'United Engineers & Constructors, a signé avec Bruce Power une entente de 10 ans d'une valeur de 1,3 milliard de dollars. Le mandat est de prolonger la durée de vie de quatre des réacteurs CANDU® de Bruce Power jusqu'en 2064. La partie du contrat de SNC--Lavalin est évaluée à environ 173 millions de dollars. La division canadienne du secteur Énergie nucléaire, de SNC-Lavalin fournira des services de gestion de projet associés à la remise à neuf des réacteurs 4, 5, 7 et 8, soit les unités restantes de Bruce Power qui doivent faire l'objet d'un processus de remise à neuf.

« Le rôle essentiel de l'énergie nucléaire pour assurer la sécurité énergétique, répondre à la demande sans cesse croissante d'électricité et trouver un moyen de respecter les engagements mondiaux en matière de carboneutralité n'est plus contesté, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Les réacteurs de grande taille en particulier joueront un rôle clé en fournissant la grande quantité d'électricité nécessaire à l'avenir. En tant que dépositaire de la technologie de réacteurs CANDU dans le monde entier et fournisseur de service pour leur cycle de vie complet, nous sommes bien placés pour tirer parti de la demande croissante d'énergie nucléaire. »

Shoreline Power Group a réussi la remise à neuf du réacteur 6 de Bruce Power, qui sera remis en service plus tard en 2023, après une remise à neuf selon l'échéancier et le budget impartis, tandis que ses travaux de remise à neuf du réacteur 3 de Bruce Power débutés en 2022 se poursuivent. Les réacteurs 1 et 2 de Bruce Power ont été remis à neuf en 2012. La remise à neuf des réacteurs de Bruce Power représente le plus important projet d'infrastructures d'énergie propre de l'Ontario. Il génère directement et indirectement 22 000 emplois chaque année et injecte 4 milliards de dollars dans l'économie de la province.

La centrale nucléaire de Bruce est la plus importante centrale nucléaire en exploitation au monde, produisant 30 % de l'électricité de l'Ontario. Elle fournit également une quantité importante d'isotopes médicaux pour la lutte contre le cancer aux hôpitaux du monde entier.

La portée des travaux de la récente entente comprend la révision des composants du cœur des réacteurs CANDU. Les travaux préparatoires devraient commencer en 2023 et se terminer en 2032.

« L'obtention de ce contrat est non seulement une preuve de la confiance que Bruce Power a dans nos connaissances techniques en tant que dépositaire de la technologie CANDU, mais aussi de notre feuille de route en matière d'exécution dans le respect des échéances et des budgets, a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. SNC-Lavalin est la seule organisation qui a joué un rôle de premier plan sur tous les projets de remise à neuf des réacteurs CANDU à ce jour à l'échelle mondiale. Nous continuerons de déployer notre expérience mondiale et de mettre en œuvre des pratiques exemplaires pour nous assurer de réaliser des gains d'efficacité continus sur le plan du rendement en matière de coûts et de délais afin de faire de ces remises à neuf un succès encore plus grand. »

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés avec des bureaux partout dans le monde et dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie afin de concevoir, de réaliser et d'exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos du secteur Énergie nucléaire de SNC-Lavalin

Avec plus de 70 ans d'expertise en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, SNC-Lavalin offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, SNC-Lavalin résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. SNC-Lavalin exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. SNC-Lavalin participe également au développement de radio-isotopes médicaux pour la recherche sur le cancer dans le cadre de son partenariat avec TerraPower.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias : Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes mondiales, [email protected] ; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-Président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]