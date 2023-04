Le groupe industriel sollicite des commentaires sur le protocole qu'il propose pour l'instauration d'une norme unique sur l'acier à bas carbone.

WASHINGTON, le 27 avril 2023 /CNW/ -- Le Global Steel Climate Council (GSCC) a publié aujourd'hui une ébauche de The Steel Climate Standard, une norme mondiale visant à mesurer et à déclarer les émissions de carbone dans l'acier. Cette norme met l'accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'industrie sidérurgique mondiale au moyen d'un mécanisme fondé sur des données scientifiques afin de réduire les émissions conformément à l'objectif de l'Accord de Paris sur le climat, qui consiste à limiter le réchauffement à 1,5 ºC. La norme consiste en un protocole unique, sans lien avec la technologie, qui s'appliquerait équitablement à tous les producteurs d'acier à l'échelle mondiale et qui permettrait aux consommateurs d'acier de connaître et de comparer les émissions de carbone réelles associées aux produits de l'acier.

En publiant sa norme, le GSCC invite les organisations intéressées à examiner The Steel Climate Standard et à soumettre leurs commentaires d'ici le 17 mai 2023. Le texte complet du document et les lignes directrices sur la présentation des commentaires se trouvent à l'adresse suivante : https://globalsteelclimatecouncil.org

« Les entreprises et les associations sidérurgiques du monde entier se sont réunies pour élaborer une norme qui permettra à notre industrie de réduire les émissions de carbone et d'encourager les investissements dans les technologies à faibles émissions dans le cadre de l'effort mondial de décarbonisation », a déclaré Greg Murphy, vice-président exécutif de Nucor Corporation et président du GSCC.

« L'acier fait partie intégrante du fonctionnement des économies mondiales, y compris l'infrastructure d'énergie propre. The Steel Climate Standard est un point de référence simple et compréhensible pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans notre industrie et offre aux décideurs un moyen transparent de prendre des décisions éclairées », a déclaré Jeff Hansen, vice-président, développement durable environnemental de Steel Dynamics, et membre du conseil d'administration du GSCC.

Le GSCC est l'un des nombreux groupes et entreprises qui militent pour l'établissement d'une norme mondiale. Certains aux États-Unis et en Europe font la promotion d'une norme qui comprend une « échelle mobile d'utilisation des déchets ferreux » : une norme pour l'acier fabriqué à partir de procédés de production traditionnels et une autre pour l'acier fabriqué à partir de procédés circulaires. « La création d'une double norme permettrait d'accorder la priorité à l'acier à forte émission de carbone plutôt qu'à l'acier à faible émission de carbone. Il s'agit d'une forme d'écoblanchiment qui décourage l'innovation et permet aux métallurgistes à forte teneur en carbone de retarder la modification de leur processus de production », a déclaré Phil Bell, président de la Steel Manufacturers Association.

La norme proposée par le GSCC comprend deux composantes principales : (1) des critères de certification des produits qui permettent aux clients de savoir si l'acier qu'ils achètent se trouve sur la trajectoire pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat; et (2) un cadre d'établissement de cibles à l'échelle de l'entreprise, fondées sur la science et visant la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. La norme du GSCC mesurerait tous les principaux polluants de GES des périmètres d'émissions 1, 2 et 3. Les producteurs devraient faire rapport d'une vérification indépendante de leurs émissions et de leurs objectifs de réduction. Les objectifs de la norme du GSCC en matière d'intensité des produits pour l'industrie de l'acier sont fondés sur le budget carbone de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) pour le secteur du fer et de l'acier, qui est harmonisé au scénario de limitation du réchauffement à 1,5 C et de zéro émissions nettes d'ici 2050.

« L'acier contribuera également à la transition vers une économie plus verte grâce à la production de véhicules électriques, d'éoliennes, de réseaux solaires et d'autres produits de technologies propres. La norme du GSCC dresse un portrait clair de l'avenir de l'acier dans une économie décarbonisée et vise à réduire au minimum les émissions globales du secteur d'ici 2050 », explique Franc Cardona, chef des affaires publiques du CELSA Group et membre du conseil d'administration du GSCC.

Le GSCC est un organisme sans but lucratif créé pour diriger un effort visant à réduire les émissions de carbone dans l'industrie de l'acier et à encourager les investissements dans la technologie à faibles émissions dans un contexte d'effort mondial visant à décarboniser les économies et les sociétés. Les membres du GSCC sont des fabricants d'acier, des associations et d'autres organisations de la chaîne d'approvisionnement de l'acier qui sont présents dans 79 pays du monde.

