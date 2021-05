Une coalition pour le maintien des programmes Techniques de bureautique, Techniques de comptabilité et de gestion, et Gestion de commerces

MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - Des organisations syndicales affiliées à la CSN et à la CSQ ont formé une nouvelle coalition avec Détail Québec, le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) et le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA) pour inviter le Comité national des programmes d'études professionnelles et techniques (CNPEPT) à renoncer à son idée d'abolir les programmes de Techniques de bureautique, Techniques de comptabilité et de gestion ainsi que Gestion de commerces afin de les fusionner dans un programme générique de « Techniques de l'administration » avec des voies de sortie beaucoup moins spécialisées.

Pour la Coalition, les trois programmes répondent déjà à la fois aux ambitions bien distinctes des étudiantes et des étudiants et aux besoins spécifiques du marché du travail, et leur fusion priverait le Québec, particulièrement les PME, de cette main-d'œuvre à l'expertise reconnue. Les PME ne peuvent amener elles-mêmes des diplômé-es généralistes à devenir spécialistes et doivent pouvoir s'appuyer sur l'excellence des formations collégiales. À défaut, la reprise économique du Québec pourrait même en être affectée, plaident les membres de la Coalition.



La Coalition demande au ministère de l'Enseignement supérieur (MES) de préserver les trois programmes et de mettre en place, pour chacun d'eux, un processus d'actualisation prévoyant la participation du plus grand nombre possible d'enseignant.es de ces disciplines, dont les solutions pour mettre à jour leur programme respectif s'avèrent nombreuses et porteuses.

Des perspectives d'emploi intéressantes

Les membres de la Coalition craignent qu'on prive des étudiantes et des étudiants ainsi que de futures travailleuses et de futurs travailleurs de perspectives d'emploi à la fois intéressantes et très accessibles grâce au réseau public des cégeps, qui leur offre un enseignement supérieur gratuit de même qu'un excellent taux de placement dans toutes les régions du Québec. Un programme générique de « Techniques de l'administration » serait beaucoup moins attrayant que l'offre actuelle.

Le programme de Techniques de bureautique forme en grande majorité des femmes, et leur confère des compétences recherchées par le milieu et propres à leur faire gravir les échelons. Celui de Techniques de comptabilité et de gestion attire et garde aux études des jeunes qui se destinent à des emplois exigeant davantage de spécialisation. Finalement, en plus de favoriser la rétention des étudiants masculins, celui de Gestion de commerces, notamment avec ses compétences en marketing et en entrepreneuriat, est le plus à même d'embrasser le virage numérique avec l'ajout de compétences liées au commerce électronique.

La pandémie a exacerbé la pénurie de personnel dans bien des entreprises québécoises. Nous sommes convaincu-es que le maintien de ces trois programmes ainsi que leur révision permettront d'attirer des candidates et de candidats de qualité, et ce, afin de remédier au manque de personnel.

Les membres de la Coalition pour le maintien des programmes Techniques de bureautique, Techniques de comptabilité et de gestion, et Gestion de commerces sont :

Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de l'alimentation (CSMOCA)

Conseil québécois du commerce de détail (CQCD)

Détail Québec - Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de détail

Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ)

Fédération du commerce (FC-CSN)

Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ)

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

