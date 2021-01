TORONTO, le 25 janv. 2021 /CNW/ - Une coalition de scientifiques, de communicateur.trice.s et d'expert.e.s en santé s'est formée et a lancé une initiative d'envergure nationale afin de donner aux Canadiens et aux Canadiennes le pouvoir de travailler ensemble contre la mésinformation sur la COVID-19 et les vaccins contre cette maladie. #LaScienceDabord est une campagne numérique de sensibilisation et de mobilisation qui inondera et secouera les médias sociaux, dans un effort visant à barrer la route à la mésinformation et à donner de la visibilité au meilleur contenu scientifique possible.

Cette initiative a découlé de conversations entre le sénateur Stan Kutcher de la Nouvelle-Écosse, et le professeur Timothy Caulfield, qui ont mis sur pied une équipe d'expert.e.s en pleine expansion. Avec à sa tête l'Association canadienne des centres de sciences, COVID-19 Resources Canada, et le Health Law Institute de l'Université de l'Alberta, l'initiative #LaScienceDabord est animée par des bénévoles dévoué.e.s et des expert.e.s renommé.e.s dans des domaines comme les maladies infectieuses, les sciences biologiques, la génétique, l'épidémiologie et la communication scientifique. « Il est essentiel de contrer efficacement l'infodémie de mésinformation sur la COVID-19 pour améliorer la santé de toute la population canadienne », a déclaré le sénateur Kutcher.

On note une augmentation marquée de la mésinformation et du nombre de théories du complot entourant les vaccins contre la COVID-19, la transmission du virus et la réponse du gouvernement. L'Organisation mondiale de la Santé a qualifié cela d'infodémie mondiale. Et ce phénomène représente une menace à la santé et à la sécurité de la population canadienne.

« La mésinformation est une grave menace imminente pour la vie de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, et il est prouvé qu'elle constitue un des facteurs alimentant les infections à la COVID-19, et qu'elle dissuade la population canadienne de se faire vacciner », a déclaré Timothy Caulfield, chaire de recherche du Canada en droit et politique de la santé, à l'Université de l'Alberta. « L'initiative #LaScienceDabord cherche à aider à répondre au besoin urgent de repousser la mésinformation en mettant de l'avant la vérité, et de sauver des vies. »

L'initiative #LaScienceDabord est là pour aider les Canadiens et les Canadiennes à travailler ensemble pour lutter contre la mésinformation. En suivant des lignes directrices pour lutter contre la mésinformation, la coalition évaluera le meilleur contenu de nature scientifique disponible déjà partagé sur de nombreuses plateformes et dans de nombreuses langues différentes, et elle lui donnera de la visibilité sur ses canaux. Également, avec la participation de scientifiques et de chercheur.euse.s renommé.e.s, l'initiative #LaScienceDabord créera du contenu de nature scientifique unique afin de le partager sur ses canaux de médias sociaux.

« En plus de s'attaquer à la mésinformation entourant la COVID-19, l'initiative #LaScienceDabord permettra de bâtir des ponts entre les scientifiques, les communicateur.trice.s scientifiques, les organismes communautaires, et les publics locaux », a dit Marianne Mader, directrice générale de l'Association canadienne des centres de sciences. « Nous envisageons que ce cadre conceptuel soit utilisé au-delà de la pandémie de COVID-19 afin de s'atteler à d'autres types de mésinformation dans le domaine de la science. »

« Nous faisons appel à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes, d'un bout à l'autre du pays, afin qu'ils/elles s'unissent et se joignent à notre mouvement qui vise à soutenir la science et la vérité », a déclaré Tara Moriarty, professeure agrégée en maladies infectieuses à l'Université de Toronto, et coresponsable de Covid-19 Resources Canada. « Cette initiative fait en sorte que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes soient habilité.e.s à partager les meilleures informations de nature scientifique, sachant que #LaScienceDabord est là pour donner de la résonnance à leur dévouement et à leurs efforts. »

Il y a trois façons distinctes dont on peut se joindre au mouvement : en suivant @scienceupfirst sur Twitter, Instagram et Facebook, et en échangeant et en partageant avec vos réseaux en utilisant le mot-clic #LaScienceDabord ; en identiquetant @scienceupfirst dans les publications de nature scientifique sur la COVID-19 ET dans les publications de mésinformation sur tous les canaux de médias sociaux ; et en se rendant sur #LaScienceDabord pour s'abonner au bulletin hebdomadaire.

QUELQUES FAITS RAPIDES

#LaScienceDabord est une initiative d'envergure nationale créée pour sensibiliser et mobiliser le public. Elle a pour mission d'élaborer et de distribuer le meilleur contenu de nature scientifique relatif à la COVID-19 et au vaccin contre cette maladie, et aussi de lui donner de la visibilité.

La raison d'être de cette campagne est de déboulonner la mésinformation et les théories du complot qui entourent les vaccins contre la COVID-19, la transmission du virus, la réponse des gouvernements, etc.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la croissance de la mésinformation était une infodémie mondiale, et qu'elle représentait une menace pour la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes.

D'après une récente étude réalisée par la Carleton University , près de la moitié des Canadiens et des Canadiennes est susceptible de croire une ou plusieurs théories du complot sur la COVID-19.

, près de la moitié des Canadiens et des Canadiennes est susceptible de croire une ou plusieurs théories du complot sur la COVID-19. Les Canadiens et les Canadiennes peuvent participer à l'initiative #LaScienceDabord sur tous les médias sociaux, et en s'inscrivant sur www.ScienceUpFirst.com

Plus de 1200 Canadiens et Canadiennes se sont déjà inscrit.e.s pour être bénévoles. Parmi eux/elles, on trouve des scientifiques, des travailleur.euse.s de la santé, des communicateur.trice.s scientifiques et des Canadiens et des Canadiennes inquiet.ète.s.

De récentes études montrent qu'en grande partie, les citoyen.ne.s tiennent compte des informations factuelles même quand celles-ci vont à l'encontre de leur position idéologique. Voyez Does Debunking work? Timothy Caulfield et al.

