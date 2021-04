NEW YORK, 12 avril 2021 /CNW/ -- The Circle of Cleft Professionals (CoCP), une coalition regroupant les principales organisations mondiales de professionnels spécialisés dans la correction de la fente labiale et de la fissure palatine, a publié un communiqué exhortant les décideurs à soutenir l'équité en matière de vaccination pour les pays à revenu faible ou à revenu moyen et à accorder la priorité aux travailleurs de la santé dans le cadre de la distribution nationale de vaccins.

Bien que les vaccins COVID-19 soient maintenant distribués dans plus de 161 pays et territoires du monde, la vaccination a à peine commencé dans la majorité des pays à revenu faible ou à revenu moyen. Au moment où de nouveaux variants du virus apparaissent, il est essentiel de fournir des vaccins à tous pour mettre fin à cette pandémie mondiale.

Selon un récent sondage mondial mené par la CoCP, près de 80 % des professionnels spécialisés dans la correction de la fente labiale et de la fissure palatine signalent une diminution inquiétante du nombre de patients qui ont accès à des soins critiques pour corriger des becs-de-lièvre ou des fentes palatines en raison de la pandémie. La priorité accordée aux travailleurs de la santé dans le cadre de la distribution nationale du vaccin est cruciale pour la santé et le bien-être des patients marginalisés, comme les plus de 200 000 bébés nés chaque année avec avec un bec-de-lièvre ou une fissure palatine.

« L'équité mondiale en matière de vaccins est essentielle à notre avenir commun », déclare M. Brian Sommerlad, président de CLEFT UK. « Accorder la priorité aux travailleurs de la santé leur permet de prendre soin des patients les plus vulnérables. »

À propos du Circle of Cleft Professionals

Le Circle of Cleft Professionals est un réseau mondial qui représente des milliers de travailleurs de la santé spécialisés dans les soins correctifs de fentes labiales dans plus de 60 pays et qui est parrainé par les 10 principales organisations internationales dans ce domaine.

