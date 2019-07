Une coalition canadienne en publicité lance une nouvelle plateforme favorisant la transparence de la publicité politique

TORONTO, le 3 juill. 2019 /CNW/ - L'Alliance de la publicité numérique du Canada (DAAC) lance une toute nouvelle plateforme destinée à aider les annonceurs politiques à satisfaire aux nouvelles exigences de la Loi électorale du Canada en matière de transparence.

« Le fait de disposer d'un système commun pour les partis politiques et pour les annonceurs tiers contribuera à sensibiliser les Canadiens et à les aider à comprendre les publicités qu'ils voient », d'affirmer Mme Julie Ford, directrice exécutive de la DAAC.

Lorsque les utilisateurs passent leur souris sur les publicités dotées de l'icône et du mot-symbole pourpres de la DACC, « Pub politique/Political Ad », l'information requise par la Loi électorale du Canada s'affiche dans une boîte superposée.

« Notre approche laisse suffisamment d'espace pour le message et pour les images de l'annonceur », de faire remarquer Mme Ford. « Et autre avantage pour les annonceurs : s'ils doivent mettre à jour leur information, ils peuvent le faire en une seule fois sur notre plateforme, et toutes leurs publicités refléteront la nouvelle information. »

Le programme s'adresse aux partis politiques ainsi qu'aux annonceurs tiers enregistrés auprès d'Élections Canada. Les annonceurs qui y adhèrent reçoivent une licence de la DAAC, qui demeure valide pendant quatre ans ou jusqu'au déclenchement des élections fédérales suivantes. Ainsi, les annonceurs peuvent utiliser la plateforme lors d'élections partielles, et ce, jusqu'à la tenue des prochaines élections générales.

Pour participer, il en coûte 7500 $ (pour 1 milliard d'impressions) pour les partis politiques et 750 $ (pour 100 millions d'impressions) pour les candidats indépendants et pour les annonceurs tiers. L'adhésion au programme Publicité politique de la DAAC constitue une dépense électorale qui est assujettie au plafond des dépenses permises.

La plateforme est ouverte aux inscriptions à pubpolitique.ca.

Au sujet de la DAAC

L'Alliance de la publicité numérique du Canada (DAAC) est un regroupement d'associations canadiennes de publicité et de marketing. Elle a pour but d'offrir un programme robuste et crédible qui assure une publicité ciblée par centres d'intérêt en ligne responsable. Son principal programme, votrechoixdepub.ca, se reconnaît par l'affichage d'une icône bleue dans le coin des publicités, sur laquelle on peut cliquer ou qu'on peut toucher pour savoir qui diffuse la publicité, et qui permet aux utilisateurs de refuser un type précis ou une série de publicités.

SOURCE Canadian Marketing Association

Renseignements: Julie Ford, directrice exécutive, DAAC, au 416 418-6206 ou à jford@daac.ca

Related Links

http://www.the-cma.org