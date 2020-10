Une co-entreprise de SNC-Lavalin obtient une prolongation du contrat pour la gestion du site nucléaire de Hanford aux É.-U.

MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC) est heureuse d'annoncer que le ministère de l'Énergie des États-Unis (DOE) a prolongé d'un an le contrat actuel d'exploitation des réservoirs souterrains avec la Washington River Protection Solutions (WRPS); le contrat expirera maintenant le 30 septembre 2021. Ce contrat est du ressort de SNCL Services d'ingénierie, la pierre angulaire de notre stratégie visant à augmenter la croissance ainsi que le soutien de nos partenaires et clients.

WRPS, une co-entreprise dirigée par Amentum en collaboration avec Atkins Nuclear Secured (entreprise membre du Groupe SNC-Lavalin) est responsable de la gestion sécuritaire et efficace des déchets radioactifs dangereux stockés dans les réservoirs souterrains à Hanford, tout en se préparant à livrer ces déchets à la station de traitement pour leur vitrification.

« Cette prolongation du contrat est une marque de confiance à l'égard de l'expertise de SNC-Lavalin dans la gestion d'anciens sites nucléaires », a déclaré Sandy Taylor, président, secteur Énergie nucléaire à SNC-Lavalin. « Les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada comptent sur nous pour l'élimination sécuritaire des déchets nucléaires. »

« Cette prolongation du contrat de WRPS est une bonne nouvelle pour notre équipe. Nous apprécions notre partenariat avec Amentum et sommes ravis de poursuivre la réalisation parfaitement sécuritaire de ce projet stimulant pour le compte du DOE et de l'État de Washington », a ajouté Tom Jouvanis, président de Atkins Nuclear Secured.

La prolongation du contrat permettra de continuer le travail de gestion assurée des déchets à haute activité du site de Hanford, tout en les préparant pour leur traitement à l'usine installée sur place. Ces activités viennent prolonger la mission de la WRPS et visent prioritairement à réduire les risques sur le site, de façon à protéger et préserver la rivière Columbia. Il s'agira de la 13e année de présence de la WRPS à Hanford. L'équipe Équipe Énergie nucléaire de SNC-Lavalin aux É.-U. présente un long historique de réalisation de projets clés sur des sites du DOE, notamment aux usines de diffusion gazeuse de Paducah, au Kentucky, et de Portsmouth, à Piketon en Ohio, ainsi que des projets aux laboratoires nationaux de l'Idaho et d'Oak Ridge et sur le site de la rivière Savannah.

À propos d'Atkins Nuclear Secured

Atkins Nuclear Secured Holdings Corporation est une unité d'exploitation au sein du secteur Énergie nucléaire mondial de SNC-Lavalin; elle vise le marché de l'administration fédérale américaine. Spécialisée dans les exploitations nucléaires, la conception de processus d'ingénierie, la gestion de déchets, la caractérisation, le transport, l'élimination et les technologies relatives aux déchets à haute activité, Nuclear Secured est l'un des partenaires de l'équipe responsable du contrat de gestion des réservoirs de stockage à Hanford. Elle dirige également les équipes responsables de la gestion des usines DUF6 de Portsmouth et de Paducah, ainsi que de celle des Laboratoires Nucléaires Canadiens en Ontario, en plus de gérer le projet U-233 à Oak Ridge, au Tennessee. Chez Atkins Nuclear Secured, nous réalisons pour les gouvernements fédéraux des projets techniquement complexes et à haut degré de risque, et cela de manière totalement sécuritaire.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec passion. www.snclavalin.com

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias, Daniela Pizzuto, Directrice, Communications externes, 514-393-8000, poste 54772, [email protected] ; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]

Liens connexes

www.snclavalin.com