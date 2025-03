Une centaine de nouvelles places subventionnées en CPE à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 7 mars 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, et la directrice générale du CPE Manche de pelle, Mme Karine Descôteaux-Fortin, ont officiellement lancé les travaux de la nouvelle installation du CPE dans l'arrondissement Fleurimont, à Sherbrooke. Celle-ci offrira 100 nouvelles places à 9,35 $ par jour, dont une vingtaine pour les enfants âgés de moins de 18 mois.

Il s'agira de la deuxième installation du CPE Manche de pelle. Pour ce projet, le Ministère contribue financièrement à hauteur de 1,9 M$. Les travaux débuteront le 10 mars prochain et se poursuivront au courant de l'été 2025.

D'autres projets à venir

Le CPE Manche de pelle agrandit aussi présentement son installation de la rue Kennedy Nord situé dans le même arrondissement. Les travaux, qui devraient se terminer durant l'été 2025, augmenteront la capacité de cette installation de 26 places. Elle accueillera alors un total de 78 enfants, dont 10 poupons.

Véritable partenaire du développement de places dans la ville de Sherbrooke, le CPE Manche de pelle a d'autres projets en élaboration, notamment une nouvelle installation de 100 places, dont 20 pour les enfants de 18 mois et moins dans l'arrondissement Fleurimont. Le CPE Manche de pelle devrait, à terme, offrir aux familles sherbrookoises 338 places dont 65 pour des enfants de moins de 18 mois.

Citations :

« Notre gouvernement poursuit ses démarches pour répondre aux besoins des familles partout au Québec. En bonifiant notre offre de places à 9,35 $ par jour, nous permettons à davantage de parents d'avoir un service abordable où leurs enfants seront pris en charge par du personnel dévoué. Le Grand chantier pour les familles se poursuit et d'autres beaux projets s'ajouteront à celui-ci bientôt. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« C'est une excellente nouvelle pour les parents de Fleurimont. Les besoins de places subventionnées sont grands et cette nouvelle installation, tout comme les autres à venir, viendra combler une bonne partie des besoins des familles sherbrookoises. Je tiens à souligner le dynamisme du personnel du CPE Manche de pelle, qui est un partenaire important dans le développement de places sur le territoire de la ville de Sherbrooke. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« L'ouverture de notre nouvelle installation "La Forêt" représente une étape significative pour le CPE Manche de pelle et pour les familles de Sherbrooke. Ce projet répond à un besoin criant de places en services de garde éducatifs et nous sommes fiers de contribuer activement au bien-être et au développement des tout-petits de notre communauté. Ce projet est porté par l'engagement constant de notre conseil d'administration et le travail dévoué de toute notre équipe, qui jouent un rôle essentiel dans sa concrétisation. »

Karine Descôteaux-Fortin, directrice générale du CPE Manche de pelle

Faits saillants :

L'Estrie compte, en date du 31 décembre 2024, 13 044 places subventionnées.

Une quarantaine de projets de développement de places subventionnées sont en cours de réalisation dans la région.

