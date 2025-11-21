Une campagne pour changer les perceptions : « Jobs de pro » célèbre la fierté des métiers

LONGUEUIL, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Formation professionnelle Montérégie (FPM) et ses centres de formation dressent un bilan extrêmement positif du lancement officiel de la campagne régionale Jobs de pro, qui s'est tenu le 5 novembre à l'École hôtelière de la Montérégie. L'événement rassembleur et riche en émotions a réuni des invités issus du milieu de l'éducation et du monde des affaires.

Cette campagne, créée par l'agence Possible Marketing, met en lumière l'expertise enseignée dans ces métiers par des personnes passionnées et engagées. Jobs de pro vise à valoriser la FP mais également à faire tomber les préjugés qui persistent encore aujourd'hui envers la formation professionnelle, en célébrant la diversité des parcours et la richesse des talents qui la composent.

« La formation professionnelle n'est pas un plan B, c'est un choix de cœur et de tête », affirme Kim Laviolette, responsable de la concertation régionale pour la Montérégie. « Chaque diplômé incarne la réussite autrement : celle qui vient de la passion, de la précision et du savoir-faire. Il est temps de reconnaître cette fierté et d'honorer nos jobs de pro. »

L'événement fut inspirant et mobilisateur et a permis de faire rayonner la passion et l'expertise qui animent les acteurs de la formation professionnelle en Montérégie, tout en rappelant son rôle essentiel comme moteur de réussite pour l'économie du Québec.

Un mouvement régional fort et inclusif

La campagne Jobs de pro s'inscrit dans une démarche régionale portée par le Cercle de collaboration pour la formation professionnelle en Montérégie, une initiative qui réunit les 8 centres de services scolaire (CSS) francophones et les 2 commissions scolaires (CS) anglophones de la région.

Ces 10 organisations offrent des programmes dans 18 secteurs de formation différents, totalisant 92 diplômes d'études professionnelles (DEP) et 17 attestations de spécialisation professionnelle (ASP), en français et en anglais. Ensemble, elles partagent une même mission : former des professionnels accomplis, compétents et fiers de leur métier, grâce à un enseignement concret, humain et ancré dans la réalité du marché du travail.

www.fpmonteregie.ca

SOURCE Formation Professionnelle Montérégie

Pour toute question ou demande d'entrevue : Mme Kim Laviolette, Coordonnatrice régionale, Formation professionnelle Montérégie (FPM), [email protected]