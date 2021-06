Une campagne de sociofinancement de 200 000 $ pour le Fonds Jacques Parizeau

Un monument commémoratif à la mémoire de l'ancien premier ministre

MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion du 6e anniversaire du décès de Jacques Parizeau, une première campagne de sociofinancement est lancée aujourd'hui afin d'amasser 200 000 $ dans le but de réaliser un monument commémoratif à l'effigie de l'ancien premier ministre. Cette initiative est la toute première du Fonds Jacques Parizeau, mis sur pied par ses proches, dont son épouse Lisette Lapointe, Robert Parizeau ainsi que Jean-Martin Aussant.

La sculpture, qui sera inaugurée en 2022 dans les jardins de l'Assemblée nationale du Québec, sera positionnée face à la rue qui porte désormais le nom de Jacques Parizeau, où il côtoiera celles d'autres premiers ministres du Québec.

« Peu de personnes auront marqué aussi profondément l'histoire du Québec que Jacques Parizeau », affirme son épouse Lisette Lapointe. « Le meilleur hommage que l'on puisse lui rendre, c'est de soutenir le fonds créé en son honneur afin d'appuyer, à notre tour, des causes qui lui sont chères. Alors que nous demandons à la population québécoise de contribuer à cette campagne, nous sommes heureux de proposer à ceux qui le souhaitent d'acheter une médaille souvenir arborant sa célèbre devise, « N'ayez pas peur », afin de garder un souvenir durable de cette figure emblématique. »

« Ce monument soulignera le travail de toute une vie que mon frère a consacrée au Québec, d'abord comme professeur, puis comme intervenant majeur dans le développement économique, social et culturel de notre société », a souligné Robert Parizeau.

« En tant que haut fonctionnaire et homme politique, Jacques Parizeau fut sans aucun doute l'un des grands bâtisseurs du Québec d'aujourd'hui », a déclaré pour sa part Jean-Martin Aussant, économiste, politicien et constituant du Fonds. « Ce monument contribuera à pérenniser son legs inestimable afin qu'il continue d'inspirer la population québécoise à rêver grand. »

Les Québécois et Québécoises sont invités à contribuer à la campagne par le biais du site web www.fondsjacquesparizeau.quebec.

Un monument réalisé par des artistes québécois de renom

La sélection des sculpteurs lauréats par l'épouse de Jacques Parizeau, Lisette Lapointe, et par son frère, Robert Parizeau, a été faite au terme d'un concours sur invitation suivant une proposition de leur conseiller spécial, l'historien d'art et muséologue John R. Porter. Les trois propositions finalistes se sont avérées d'une grande qualité et susceptibles d'être retenues en vue de la réalisation du bronze commémoratif projeté. Au final, Mme Lapointe, M. Parizeau et M. Porter auront unanimement choisi de miser sur la proposition des Montréalais Jules Lasalle et Annick Bourgeau, un tandem très expérimenté en matière de sculpture publique et de surcroît ouvert à un dialogue fructueux avec les commanditaires.

La campagne de sociofinancement est soutenue par l'acteur et humoriste québécois Emmanuel Bilodeau qui s'y associe à titre de porte-parole. Le comédien a une grande estime pour l'ancien premier ministre, pour sa vision ainsi que pour son soutien au domaine des arts et de la culture du Québec.

À propos du Fonds Jacques Parizeau

Le Fonds Jacques Parizeau a été créé en 2020 par les proches et la famille de Jacques Parizeau. En plus du financement de ce monument commémoratif, le Fonds prévoit également appuyer des projets dans les domaines des arts et de la culture, de l'éducation, du développement social et de la protection de l'environnement. Pour en savoir plus ou pour faire un don, vous pouvez visiter le site web www.fondsjacquesparizeau.quebec.

