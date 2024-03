La campagne Elle est PepsiCo, qui sera étendue aux marchés mondiaux, braque les projecteurs sur les femmes qui mènent une carrière prospère sur la première ligne; des photos de conductrices, de mécaniciennes et de marchandiseuses qui remplacent les produits de PepsiCo seront affichées sur des camions hautement visibles.

PURCHASE, New York, 29 février 2024 /CNW/ - PepsiCo a annoncé aujourd'hui le lancement de la campagne mondiale Elle est PepsiCo, qui consistera notamment à souligner le travail des femmes qui occupent des rôles de première ligne dans les marchés du monde entier, pour mettre de l'avant leur capacité à transformer les choses et à aider l'entreprise à recruter encore plus de candidates pour des postes de première ligne. Dans le cadre de cette campagne annuelle, l'entreprise changera les couleurs de ses camions de livraison hautement visibles pour montrer les noms et les visages des femmes à l'honneur. Afficher les photographies de ces employées dans leur milieu de travail au lieu des marques de l'entreprise est l'une des principales façons qu'Elle est PepsiCo célèbre ces femmes et place le pouvoir entre leurs mains.

Une étude Gartner réalisée en 2023 a constaté que les femmes constituent 41 % de la main-d'œuvre de la chaîne d'approvisionnement, comparativement à 39 % en 2022. Toutefois, cette étude a aussi révélé que la représentation féminine au sein de la première ligne de la chaîne d'approvisionnement n'est que de 31 %.[1] Alors que les femmes représentent la moitié de la main-d'œuvre aux États-Unis, elles ne constituent qu'un tiers des effectifs du secteur de la production.[2]

PepsiCo reconnaît à quel point il est important que les femmes voient les possibilités qui leur sont ouvertes. La campagne Elle est PepsiCo démontre que les femmes peuvent poursuivre et mener des carrières significatives sur la première ligne à PepsiCo, et qu'elles seront soutenues par des outils et une culture qui favorisera leur perfectionnement continu.

« Faire augmenter le nombre de candidates pour des postes de première ligne est non seulement bénéfique pour les membres de notre personnel, leurs familles et les collectivités qui accueillent nos activités, mais c'est tout aussi important pour notre entreprise, a déclaré Becky Schmitt, chef de la direction des ressources humaines de PepsiCo. La volonté de PepsiCo est que les femmes puissent voir clairement les possibilités de carrière qui s'ouvrent à elles et qu'elles entendent les voix de celles qui ont du succès sur la première ligne et au-delà. Nous espérons que ces camions soient vus dans les marchés autour du monde et qu'ils soient une source d'inspiration pour poser sa candidature à PepsiCo. »

Plus de vingt-quatre femmes aux États-Unis et au Canada ont été mises à l'honneur dans le cadre de la campagne Elle est PepsiCo 2024, qui souligne leur travail de conductrice de camion, mécanicienne, marchandiseuse, chargeuse en entrepôt et autres. Chacune de ces femmes sera honorée pendant les événements entourant le dévoilement des camions qui parcourront les collectivités en affichant leur nom et leur photo.

« C'est la troisième année de suite où nous mettons à l'honneur les femmes exemplaires qui travaillent sur la première ligne de la division nord-américaine des boissons de PepsiCo (PBNA) avec Elle est PepsiCo, et je suis toujours émue de voir les parcours professionnels individuels de ces lauréates et le rôle important que chacune d'entre elles joue dans notre entreprise pour produire, transporter et vendre nos produits, a exprimé Andrea Ferrara, chef de la direction des ressources humaines de PBNA. Notre entreprise se fie réellement à l'excellence des personnes qui travaillent sur la première ligne. Je suis fière que PBNA crée de tels moments de reconnaissance qui contribuent à renforcer le sentiment d'appartenance de tous les membres du personnel et font en sorte qu'on se sente comme dans une petite entreprise, malgré l'ampleur de nos activités. »

Incidence mesurable sur l'entreprise

La campagne Elle est PepsiCo a commencé en 2022 au sein de la division Ouest de PBNA et a été élargie à l'échelle nationale en 2023, pour devenir mondiale cette année. Le nombre de candidates pour des postes de première ligne à PBNA a augmenté de 6 % depuis 2022. En 2023, PBNA a vu de vastes améliorations sur le plan de la rétention de son personnel de première ligne, soit une réduction du roulement de personnel sur un ensemble de 210 sites. En outre, au cours des deux dernières années, plus de 800 membres de nos effectifs de première ligne ont été promus à des rôles de supervision.

Les dirigeantes de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine de PepsiCo

Un des objectifs de la campagne Elle est PepsiCo est que la main-d'œuvre de l'entreprise soit un miroir de la collectivité qui accueille ses activités, y compris à la haute direction de la chaîne d'approvisionnement de PepsiCo. Karen Jordan est la chef de la direction de la chaîne d'approvisionnement de PBNA, et Laura Maxwell est la chef de la direction de la chaîne d'approvisionnement de la division nord-américaine des aliments de PepsiCo (PFNA). Karen Jordan a commencé sa carrière à PepsiCo en tant que gestionnaire de la planification intégrée à New York en 2002, et Laura Maxwell a débuté à PepsiCo en tant qu'ingénieure de projet d'usine en Iowa en 1989. Elles ont collectivement dirigé près de 100 000 employés de première ligne dans les secteurs des opérations, du transport et de la production des unités d'affaires nord-américaines de PepsiCo, évaluées à 55 milliards $ (revenu net en 2023).

Profil des lauréates d'Elle est PepsiCo

La campagne Elle est PepsiCo braque les projecteurs sur un groupe de femmes diverses qui occupent des postes de première ligne dans l'entreprise. Chacune d'entre elles a un cheminement de carrière unique, trouve une valeur différente dans son travail et a ses propres aspirations professionnelles. Voici quelques-unes de leurs histoires :

Tracy Pendleton est chauffeuse de transport à Cranston, Rhode Island . Après avoir été gérante de dépanneur, elle a changé de carrière pour devenir chauffeuse avec permis CDL A. Être chauffeuse pour PepsiCo lui permet de travailler dans ce qu'elle aime et d'être à la maison chaque soir avec ses fils.

Regardez Tracy Pendleton recevoir une surprise de la part de ses collègues et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Sterling Graham s'est jointe à notre équipe d' Orillia, Ontario , en tant que marchandiseuse en 2019, et elle s'est donné l'objectif de passer son cours de conduite commerciale de classe AZ parrainé par PepsiCo. Aujourd'hui chauffeuse pour PepsiCo, elle est un membre dévoué de l'équipe qui veille à la livraison des boissons de PepsiCo aux magasins et aux clients.

s'est jointe à notre équipe d' , en tant que marchandiseuse en elle s'est donné l'objectif de passer son cours de conduite commerciale de classe AZ parrainé par PepsiCo. Aujourd'hui chauffeuse pour PepsiCo, elle est un membre dévoué de l'équipe qui veille à la livraison des boissons de PepsiCo aux magasins et aux clients. Kanoe Kapana est représentante de vrac dans les magasins grande surface à Salt Lake City, Utah . Elle s'est jointe à PepsiCo en tant que marchandiseuse après avoir travaillé dans le secteur automobile et en ressources humaines. Sa journée commence à 5 h et elle passe ses quarts de travail à visiter ses clients et à s'assurer que les tablettes sont bien garnies, que les stocks de l'arrière-magasin sont bien organisés et que les étalages sont attrayants.

est représentante de vrac dans les magasins grande surface à . Elle s'est jointe à PepsiCo en tant que marchandiseuse après avoir travaillé dans le secteur automobile et en ressources humaines. Sa journée commence à 5 h et elle passe ses quarts de travail à visiter ses clients et à s'assurer que les tablettes sont bien garnies, que les stocks de l'arrière-magasin sont bien organisés et que les étalages sont attrayants. Casey Bair est représentante dans les magasins grande surface à Frederick, Maryland , travaillant à PepsiCo depuis 5 ans. Elle commence sa journée en visitant son plus gros client, où elle parcourt le magasin, discute avec les clients et leurs employés et s'assure que les stocks sont complets.

est représentante dans les magasins grande surface à , travaillant à PepsiCo depuis 5 ans. Elle commence sa journée en visitant son plus gros client, où elle parcourt le magasin, discute avec les clients et leurs employés et s'assure que les stocks sont complets. Joni Woitas est une opératrice de machine à Burnsville, Minnesota , qui cumule 32 ans d'expérience. Originalement captivée par l'usine de PepsiCo au Rhode Island devant laquelle elle passait chaque jour, elle a occupé divers postes de première ligne à PepsiCo et est actuellement opératrice de remplisseuse de bombonne de CO 2 .

Tracer un cheminement de carrière pour les femmes en STIM

Beaucoup de postes de première ligne à PepsiCo sont basés sur les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM). Tracer un cheminement de carrière pour les femmes en STIM est depuis longtemps une priorité et un engagement pour PepsiCo. Notre entreprise est membre fondatrice du projet mondial Million Women Mentor (million de femmes mentores). Dans la décennie qui s'est écoulée depuis le lancement du projet, les employées de PepsiCo se sont collectivement engagées à offrir plus de 23 000 heures de bénévolat en mettant l'accent sur le mentorat à des femmes et filles en STIM, notamment auprès des collectivités défavorisées.

Elle est PepsiCo est un reflet de l'aspiration de PepsiCo d'offrir « Un espace où vous pouvez être vous-même », c'est-à-dire un milieu de travail axé sur la collaboration, l'équité et l'inclusion où chacune et chacun, quelles que soient son apparence, ses origines ou son orientation sexuelle, peut s'exprimer. Ce mantra s'applique également aux partenaires d'affaires de PepsiCo et aux collectivités qui accueillent ses activités, et il contribue à faire progresser l'entreprise dans sa mission pep+, notamment en atteignant la parité des sexes dans les rôles de direction à l'échelle mondiale, en maintenant l'équité salariale, et en contribuant à améliorer les conditions des collectivités défavorisées dans le monde entier.

Explorez les postes vacants

Apprenez-en plus au sujet des possibilités de carrière à PepsiCo en visitant www.SheisPepsiCo.com.

