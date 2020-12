Une belle histoire du temps des fêtes - Quand la générosité donne des ailes

Dès son arrivée, la relation avec sa belle-mère est tendue. Violence physique, verbale et psychologique… les insultes et les coups pleuvent sur l'enfant.

Toute cette discorde mène à la séparation du couple. Cristhin et son père prennent un nouveau départ. Mais l'accalmie est de courte durée puisque le couple reprend contact. À 14 ans, Cristhin se voit délaissée par son père, qui quitte graduellement l'appartement, n'y revenant que pour remplir le frigo.

« Je me souviens du jour de l'An cette année-là. J'ai attendu mon père toute la nuit pour lui souhaiter la bonne année. Je me suis couchée devant la porte de sa chambre, espérant son retour. Au petit matin, il m'a enjambée sans un mot. J'étais devenue invisible. »

FACE À L'ABANDON

Au retour d'un voyage en République dominicaine pour voir sa mère, le pire se produit : son père l'abandonne. Elle l'attend pendant des heures à l'aéroport. La police s'en mêle et va cogner à l'appartement de son père. Mais il n'y est plus. Durant son absence, il a déménagé.

On lui donne un choix : elle retourne en République dominicaine ou elle est prise en charge par la DPJ et va dans une famille d'accueil.

PRENDRE SON ENVOL

Rassemblant sa force et son courage, elle décide de rester. Après la souffrance et la solitude, Cristhin trouve réconfort et douceur auprès de sa famille d'accueil. Les gens qui lui ouvrent les bras sont aimants et lui redonnent les ailes qu'on lui avait coupées. Avec les intervenants de la DPJ, elle réussit à reconstruire sa confiance. Tous les rêves sont encore à sa portée!

Pour une enfant de la DPJ, l'atteinte de la majorité veut dire assumer des responsabilités d'adulte, comme payer ses factures et subvenir à ses besoins. Grâce aux bourses de persévérance scolaire, la Fondation est là pour lui permettre de se concentrer sur ses études.

DES DONS QUI DONNENT DES AILES

Dès le moment où la DPJ et sa Fondation sont entrés dans sa vie, Cristhin n'a plus jamais été seule. Grâce à leur contribution, les donateurs ont été d'un énorme secours dans le cheminement de Cristhin. Leur générosité a couvert les frais pour ses études, ses activités parascolaires et plus encore. Bien plus que de l'argent, ce sont les moyens nécessaires pour réaliser ses rêves qu'on lui a offerts. Le coup de pouce qui dit « nous aussi, nous croyons en toi ».

À 20 ans, Cristhin peut être fière du chemin parcouru. Elle est un exemple de détermination et de courage. À l'aube d'obtenir son diplôme en technologie de médecine nucléaire, elle peut enfin dire mission accomplie!

*Cristhin a accepté de témoigner sous sa véritable identité.

