Une belle célébration pour l'industrie du jeu de société

MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le 19 juin dernier, le 11ème Gala des Lys du jeu de société a mis à l'honneur l'industrie du jeu, célébrant les efforts de ses acteurs tout en récompensant les qualités exceptionnelles des quatre jeux les plus remarquables de 2023.

Dans la catégorie ENFANT, le jeu Clefs magiques, édité par Happy Baobab, a triomphé après une compétition très serrée. Pour la catégorie GRAND PUBLIC, c'est le jeu d'ambiance Hitster de chez Jumbo qui a raflé les honneurs. Une nouvelle catégorie, INITIÉ, a permis au jeu Sky Team du Scorpion masqué de recevoir un trophée bien mérité. Enfin, dans la catégorie EXPERT, c'est Ark Nova de Super Meeple qui a été couronné vainqueur.

L'OBNL Ludopolis, organisateur de l'événement, a également profité de l'occasion pour annoncer le grand retour du Salon du jeu de société de Montréal. Cet événement se tiendra les 23 et 24 novembre prochains au Marché Bonsecours. Axé sur l'animation des meilleures nouveautés de l'année, ce salon est le plus grand de son genre à Montréal. Il offre à toute la famille une merveilleuse opportunité de passer du bon temps tout en échangeant des idées de cadeaux à l'approche des fêtes.

Lors de la soirée, Ludopolis a également souligné la toute première Journée internationale du jeu de l'ONU, célébrée le 11 juin dernier. Cette journée met en avant l'importance du jeu comme vecteur social puissant. Selon le site internet de l'ONU cette journée " marque une étape importante dans les efforts visant à préserver, promouvoir et donner la priorité au jeu afin que toutes les personnes, en particulier les enfants, puissent en récolter les bienfaits et s'épanouir pleinement."

En somme, cet événement a non seulement célébré l'innovation et l'excellence dans le domaine du jeu de société, mais a également contribué à renforcer l'importance que prend le jeu au Québec. Pour en savoir plus sur le Gala ainsi que le Salon du jeu de société de Montréal, il fut se rendre sur les pages Facebook de Productions Ludopolis ainsi que celle du Salon du jeu de société de Montréal.

À propos de Ludopolis

Ludopolis est un organisme à but non lucratif spécialisé dans les jeux, ayant pour mission de promouvoir et de démocratiser la culture ludique et ses bienfaits. Dans le cadre de sa mission, Ludopolis s'engage principalement à mettre en œuvre des actions concrètes visant à promouvoir le jeu, à faciliter son accès et à encourager sa diffusion, tout en élargissant son impact social.

www.ludopolis.ca

https://www.facebook.com/productionsludopolis/

https://www.facebook.com/salondujeudemontreal/

SOURCE Productions Ludopolis

Renseignements: Simon Vigneault, Directeur général et co-fondateur, 514-983-6582, [email protected]