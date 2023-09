GRANBY, QC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Volta Energy Solutions (Volta), filiale de Solus Advanced Materials, située en Corée du Sud, lance la première usine de feuilles de cuivre pour batteries de véhicules électriques au pays, à Granby, au Québec. En tant que plus grand producteur de feuilles de cuivre au monde, la société s'est établie au Québec sous le nom Solutions Énergétiques Volta Canada avec l'ambition de contribuer activement au développement de l'industrie des batteries pour véhicules électriques.

Volta est un chef de file mondial qui fournit des matériaux comme des feuilles de cuivre destinées à la fabrication de batteries pour véhicules électriques. La société produit actuellement des feuilles de cuivre au Luxembourg et des feuilles de cuivre destinées à la fabrication de batteries en Hongrie. L'usine de Granby sera la troisième du type et répondra à la demande croissante du marché nord-américain.

« La feuille de cuivre joue un rôle essentiel puisqu'elle agit à titre de collecteur de courant dans la fabrication des batteries lithium-ion, qui sont couramment utilisées dans les véhicules électriques. Grâce à son emplacement géographique stratégique qui lui donne un accès privilégié au marché nord-américain et à son solide engagement politique à faire de la fabrication de batteries électriques un secteur clé de son économie, le Québec est l'emplacement idéal pour implanter la première usine nord-américaine de Volta », explique Dejae Chin, président de Solus Advanced Materials et de Volta Energy Solutions. « L'appui des gouvernements canadien et québécois ainsi que de la Ville de Granby a été essentiel au succès de ce lancement. Notre équipe est déterminée à accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement locale de batteries pour véhicules électriques dans les années à venir. »

Volta planifie entamer sa production destinée au marché canadien en 2026 et à vendre son produit à des clients nord-américains. Dans un premier temps, 25 000 tonnes de feuilles de cuivre seront fabriquées par an. Ce chiffre passera à 63 000 tonnes par an au cours de la deuxième phase du projet. Cela représente 2 500 000 de véhicules électriques sur la route.

Une technologie de calibre mondial

Volta investit dans un équipement de pointe, des procédés efficaces, et établi des relations à long terme avec les intervenants locaux, ce qui contribue au succès de ses projets partout dans le monde. Le procédé est entièrement automatisé pour assurer l'efficacité et la sécurité.

Pour fabriquer des feuilles de cuivre, Volta s'appuie sur une technologie de pointe. Contribuer à l'économie circulaire est une priorité : le procédé s'approvisionne uniquement de déchets de cuivre; les résidus générés durant le processus sont réintroduits dans la chaîne de production; la vapeur et la chaleur du procédé d'électrolyse sont transformées et redistribuées pour chauffer l'usine et contrôler sa température; les stations de traitement d'eau sur place s'assurent que l'eau est recyclée et réutilisée à la capacité maximale.

« Volta apporte des avantages et une expertise unique à la région. Son engagement visant à promouvoir des technologies de pointe, la durabilité et l'implantation des meilleures pratiques de l'économie circulaire la distingue de ses concurrents », ajoute Dejae Chin. « La présence de Volta à Granby engendrera des retombées positives dans la région comme la création d'emplois, l'approvisionnement local et l'engagement communautaire. »

« Je suis très fier que Granby soit la première ville au Canada avec une usine de feuilles de cuivre destinées aux batteries de véhicules électriques, grâce à la venue de Volta. C'est un morceau important de la filière batterie qu'on construit en ce moment au Québec, qui va permettre d'attirer plus d'investissements dans les prochaines années. On continue d'affirmer notre position comme leader de l'économie verte en Amérique du Nord, et on a plusieurs autres projets comme celui-là qui s'en viennent. »

- François Legault, premier ministre du Québec

« Nous faisons clairement savoir que le Canada est un partenaire de choix pour l'avenir du secteur de l'automobile. C'est pourquoi je suis ravi que Solutions énergétiques Volta Canada reconnaisse que nous sommes un choix judicieux lorsqu'il s'agit de la production de véhicules électriques. Grâce à ce projet, non seulement nous renforçons le rôle du Québec dans la chaîne de valeur canadienne des véhicules électriques et veillons à ce que plusieurs étapes de la chaîne de valeur des véhicules électriques se réalisent au Canada, nous créons également des centaines d'emplois bien rémunérés pour les gens de Granby. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie,

« La réduction des émissions dans le secteur de l'automobile constitue un élément clé de nos efforts visant à atteindre la carboneutralité au Canada d'ici 2050. Je suis très enthousiaste à l'idée de voir la ville de Granby jouer un rôle de premier plan dans ce nouvel écosystème de l'automobile et se retrouver au cœur d'investissements dans la fabrication de batteries. Le projet de Volta ne fera pas qu'assainir l'environnement, il permettra aussi d'offrir des occasions d'emploi et de stimuler l'économie, au profit de la population de Granby. Il s'agit d'une situation avantageuse à tous les points de vue qui donnera au Canada un avenir plus vert. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien et députée de Brome-Missisquoi,

« Nous nous sommes engagés à protéger l'environnement, et soutenir l'innovation technologique est l'un des moyens que nous prenons pour veiller à ce que les Canadiens, les communautés et les entreprises puissent s'épanouir dans un monde carboneutre. Cet investissement permettra de renforcer notre écosystème des batteries et d'améliorer l'accès aux véhicules à zéro émission. Grâce à ces derniers, nous pouvons réduire la pollution, créer de l'emploi et rendre la vie plus abordable pour les familles partout au Canada. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Avec cette usine qui s'installe au Québec, c'est un autre maillon essentiel qui s'ajoute à la chaîne de calibre mondiale de la batterie, que notre gouvernement a conçue et initiée il y a à peine quatre ans. L'arrivée de Volta confirme que le Québec attire les leaders mondiaux de la batterie et de l'électrification des transports. Considérant nos ressources énergétiques, on est en voie de produire la batterie la plus verte au monde. » - Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Cet investissement majeur aura des retombées non seulement sur notre région, mais également sur tout le Québec. Je me réjouis que la Ville de Granby et la région de l'Estrie puissent accueillir des investissements industriels de cette envergure, qui contribuent à notre transition énergétique. »

- François Bonnardel, député de Granby, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis très heureuse d'accueillir Solutions Énergétiques Volta Canada à Granby. Grâce au soutien des gouvernements du Canada et du Québec et du dynamisme de notre activité industrielle, Granby a su attirer une entreprise qui incarne l'innovation. Nous travaillons d'ailleurs depuis longtemps avec les dirigeants de Volta pour assurer leur installation à Granby, et je tiens à souligner l'immense travail de l'équipe de Granby Industriel ayant mené à cette nouvelle présence dans notre parc industriel. »

- Julie Bourdon, mairesse de Granby

À propos de Volta Energy Solutions

Solutions Énergétiques Volta (SEV) est une filiale européenne de Solus Advanced Materials, une société sud-coréenne cotée à la Bourse de Corée du Sud (KOSPI). Solus Advanced Materials a une forte présence commerciale à l'échelle mondiale, en particulier dans le domaine des feuilles de cuivre destinées à la fabrication de batteries. L'histoire de SEV remonte à 1960, lorsque Circuit Foil Luxembourg (CFL) s'est installé au Luxembourg. CFL est la première société à développer des feuilles de cuivre pour les batteries de véhicules électriques (en 1970). Solus Advanced Materials (ancien groupe Doosan) a racheté CFL en 2014 et s'est lancée dans le secteur des feuilles de cuivre en se fondant sur l'héritage technologique et le savoir-faire de CFL. Solus Advanced Materials étend sa présence commerciale avec une autre construction en Europe, une usine de fabrication de feuilles pour batteries en Hongrie en 2018. Grâce à ce mouvement stratégique, Volta s'est établie au Luxembourg pour gérer et étendre sa présence mondiale. Volta devient une société de portefeuille de l'usine hongroise (SEV Hungary) et de CFL. En raison de la croissance rapide du marché nord-américain des véhicules électriques, SEV a décidé de pénétrer ce marché. SEV a créé SEV Canada (SEVC ), située au Québec (Canada). Par l'entremise de SEVC, la société envisage d'étendre sa présence commerciale sur le marché nord-américain des véhicules électriques.

