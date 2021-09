Une autre entreprise montre son soutien envers les producteurs canadiens : Pizza Nova adopte le logo de la vache bleue des PLC

OTTAWA, le 20 sept. 2021 /CNW/ - Pizza Nova et les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont fiers d'annoncer que Pizza Nova intégrera le logo de la vache bleue des PLC dans certaines de ses campagnes marketing à compter de septembre 2021. L'adoption du logo de la vache bleue, un symbole reconnu à l'échelle nationale, est un partenariat qui profite à la fois aux consommateurs, aux marques et aux producteurs. À cet égard, le soutien envers les producteurs laitiers canadien prend de l'ampleur, et les clients de Pizza Nova peuvent avoir la certitude que le mélange de fromage à pizza classique utilisé par l'entreprise est fait de lait 100 % canadien produit selon des normes parmi les plus strictes au monde.

« Pas moins de neuf personnes sur dix au Canada reconnaissent le logo, qui est maintenant présent sur 8 700 produits. Nous sommes vraiment heureux d'accueillir Pizza Nova dans la famille de la vache bleue, une famille qui regroupe plus de 500 marques et près de 40 chaînes de restaurant, indique Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. Les PLC sont très heureux de s'associer à Pizza Nova dans le cadre d'un partenariat qui vient mettre en évidence les engagements sur lesquels repose la vache bleue et qui en font l'une des marques les plus dignes de confiance au Canada. »

Les PLC et Pizza Nova ont plusieurs valeurs en commun : les deux organisations ont, entre autres, pour objectif de soutenir les producteurs locaux et de promouvoir les aliments d'origine canadienne. De plus en plus, les consommateurs veulent savoir que leurs aliments proviennent d'une source de confiance et que leurs valeurs se reflètent dans les marques qu'ils aiment. L'emblématique vache bleue des PLC offre aux Canadiens la certitude qu'ils recherchent.

« Nous sommes fiers de mettre en vitrine le logo de la vache bleue, car il cadre avec notre devise "Puro Promise [Pur, c'est promis]", qui est à la base de tout ce que nous faisons, indique pour sa part Domenic Primucci, président de Pizza Nova. Soutenir les producteurs laitiers canadiens et leur détermination à produire le lait 100 % canadien de grande qualité utilisé dans notre mélange spécial de Mozzarella, c'est respecter notre Puro Promise et c'est pourquoi nos clients peuvent "goûter la différence". »

Pizza Nova est une entreprise familiale basée à Toronto qui compte des établissements un peu partout dans le sud de l'Ontario. Chacun de ces établissements indépendants de Pizza Nova continue d'utiliser des recettes familiales et des méthodes de préparation traditionnelles (dans de vrais fours à pizza et non dans des fours convoyeurs), et ne s'approvisionne qu'en ingrédients locaux de la plus grande fraîcheur.

Le déploiement du logo de la vache bleue débutera ce mois de septembre dans les 144 succursales Pizza Nova en Ontario.

À PROPOS DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs de lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière canadienne et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Visitez producteurslaitiers.ca pour plus d'information.

À PROPOS DE PIZZA NOVA

Élue meilleure pizza de l'année 2020! Fondée en 1963, Pizza Nova, établie à Toronto, est une entreprise familiale qui a permis à plus de 144 familles d'ouvrir et d'exploiter leur propre pizzeria Pizza Nova dans le sud de l'Ontario. La bannière est reconnue pour son engagement communautaire et sa passion pour la cuisine italienne. Elle met l'accent sur les ingrédients et les méthodes de préparation traditionnelles. Rendez-vous à www.pizzanova.com et suivez @pizzanova sur Instagram, Facebook et YouTube.

SOURCE Dairy Farmers of Canada

Renseignements: CONTACTS MÉDIAS : David Lauer, directeur adjoint des communications, Les Producteurs laitiers du Canada, [email protected] / 343-809-0387 ; Tina Sinfarosa, directrice du marketing, Pizza Nova, [email protected] / 416 439-0000

Liens connexes

https://www.dairyfarmersofcanada.ca/