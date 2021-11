Pour garantir la meilleure qualité d'air et le séjour le plus sécuritaire dans chaque chambre

HONG KONG, le 16 nov. 2021 /CNW/ - Pour respecter sa promesse #DorsettCares et sa devise « Au-delà des réflexions », Dorsett Wanchai, à Hong Kong, a tellement à cœur le bien-être de ses clients pendant la pandémie que les préposés aux chambres de l'hôtel ne se contentent pas de nettoyer la chambre, ils nettoient et désinfectent également l'air grâce à des purificateurs d'air robustes (caractérisés par la technologie de l'IdO, le filtre à haute efficacité pour les particules de l'air [HEPA] et les rayons UV-C) installés dans les 454 chambres et sur chaque étage. Contrôlés uniquement à l'aide de quelques opérations sur un iPad, ces purificateurs d'air garantissent la meilleure qualité d'air intérieur.