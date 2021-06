Une année inhabituelle, des résultats exceptionnels !

Tous les indicateurs sont au vert pour Promutuel Assurance !

QUÉBEC, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'année 2020 aura été l'année des grands bouleversements. Dans le cas de Promutuel Assurance, elle aura insufflé un nouveau leadership, renforcé une culture d'entraide et de proximité et généré des résultats financiers exceptionnels. Une performance des plus satisfaisantes qui n'est pas étrangère à l'efficacité des activités de souscription, de tarification et d'indemnisation, de même qu'à la force, l'agilité et la résilience d'une équipe chevronnée composée de 2000 personnes réparties au sein des 16 sociétés mutuelles du Groupe et de sa Fédération.

Dans le cadre de son assemblée annuelle, Promutuel Assurance a tracé le bilan de l'année 2020 en mettant l'accent sur la santé financière du Groupe, sur la solidité de son plan de croissance rentable et sur la relation de proximité qui la lie avec ses 652 000 membres-assurés. Les résultats parlent d'eux-mêmes :

Des actifs ayant atteint 1, 847 G$ ;

Un volume-primes de 950 M$ représentant une croissance de 3,6 % ;

Un bénéfice (résultat d'assurance) de 138,2 M$ ;

Un engagement communautaire important ayant permis de distribuer 23 M$ auprès de nos membres et des communautés.

Concilier croissance et rentabilité

« Ces résultats financiers démontrent que, en dépit des vents contraires qui soufflaient, Promutuel Assurance a réussi à ramer à contre-courant. Nos équipes ont su naviguer efficacement dans les défis induits par la manifestation de cette pandémie et ceux liés à un cyberincident. Elles ont su le faire grâce à des employés engagés et à un réseau unique de sociétés mutuelles réparties dans toutes les régions du Québec », a commenté le président du Groupe, M. Yvan Rose, réélu pour un deuxième mandat.

De façon plus précise, l'année 2020 aura permis de dégager un résultat d'assurance de 138,2 M$. Cet excellent résultat s'explique notamment par la sinistralité exceptionnelle découlant entre autres de la réduction des déplacements associés au confinement, de la clémence de Dame Nature et grâce aux revenus de placements supérieurs aux attentes, malgré les soubresauts des marchés financiers en début d'année, ce qui porte le résultat étendu à 131 M$.

Par ailleurs, le taux élevé de renouvellement des polices d'assurance permet de prendre la mesure de la qualité du service offert aux membres-assurés. Il s'agit d'une marque de confiance et d'une grande source de fierté pour toute l'équipe de Promutuel Assurance. Cette fidélité des membres-assurés, jumelée aux efforts constants des équipes, permet de conclure l'exercice financier de 2020 avec un volume-primes de 950 M$, ce qui représente une croissance de 3,6 %, comparativement à l'exercice 2019.

« L'année 2020 aura été l'année de tous les défis. En même temps, elle aura permis à Promutuel Assurance de consolider son statut d'assureur privilégié auprès de ses membres. Je suis excessivement fière du chemin parcouru et de la trajectoire que nous empruntons. Nous avons un plan de croissance rentable ambitieux qui nous permettra de continuer à bonifier l'expérience de nos membres-assurés, tout en assurant la compétitivité et la pérennité de Promutuel Assurance grâce à la croissance organique des sociétés mutuelles et à la croissance stratégique du Groupe qui l'accompagnera. De toute évidence, nous sommes bien positionnés pour propulser l'organisation et demeurer, pour nos précieux employés, cet employeur de cœur chez qui ils peuvent s'épanouir », de renchérir la chef de la direction de Promutuel Assurance, Mme Geneviève Fortier.

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 2000 employés au service de 652 000 membres-assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses membres. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis 169 ans.

