TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Un nouveau sondage d'ADP Canada, réalisé par Maru Public Opinion, révèle que plus de la moitié des travailleurs au pays (53 %) ressent des émotions négatives concernant leur emploi. De plus, environ le tiers de ceux-ci (30 %) se sent fatigué ou surmené, soulignant le besoin pressant de renouveler l'attention accordée à l'équilibre travail-vie personnelle, à la rémunération et aux considérations familiales dans un monde du travail en pleine évolution.

Considérant que le tiers des travailleurs se sentent surmenés et fatigués, il n'est pas surprenant que l'équilibre travail-vie personnelle est la plus grande priorité pour presque le tiers des répondants (29 %), et se classe dans le top trois d'environ sept sur dix de ces derniers (68 %). Le classement des trois priorités des travailleurs canadiens se complète avec la rémunération et les avantages sociaux, puis les considérations familiales.

Le sondage indique que les travailleurs milléniaux et de la génération X sont significativement plus enclins à prioriser l'équilibre travail-vie personnelle (30 %), alors que les baby-boomers priorisent leurs familles (26 %). En revanche, en comparaison aux autres groupes d'âge, la génération Z est la moins encline à prioriser la compensation financière (13 %).

« Les résultats du sondage réitèrent le besoin des employeurs de maintenir une communication constante avec leurs employés. Ceux-ci peuvent adopter diverses approches pour bâtir la confiance et se préparer à mieux soutenir leurs équipes, en particulier avec les plus jeunes, que ce soit à l'aide de rencontres en personne, de séances de coaching ou d'autres méthodes de suivi régulier » affirme Ed Yuen, Ed Yuen, vice-président stratégie et impartition des RH chez ADP Canada.

Les facteurs externes impactent le sentiment des employés

Sept travailleurs au pays sur dix (70 %) expriment un sentiment de stress causé de l'inflation et l'économie. En effet, environ le quart des travailleurs (23 %) envisage d'explorer de meilleures opportunités en raison des conditions économiques actuelles.

Malgré ces difficultés, 39 % des travailleurs estiment être au bon endroit professionnel.

Le rôle de la confiance et de la proactivité de l'employeur dans le milieu de travail

Les employés manifestent des sentiments mitigés, indiquant également une amélioration des niveaux de rétroaction, de confiance et de confort avec leurs gestionnaires par rapport à l'année précédente. En effet, 77 % des employés disent faire confiance à leur gestionnaire, et plus de huit sur dix (82 %) indiquent une confiance réciproque. De plus, le sondage révèle que 72 % des gestionnaires estiment que leurs employés sont heureux.

Dans la même lancée, plus de la moitié des travailleurs (58 %) indique que leur lieu de travail prend leurs objectifs et rétroactions au sérieux, démontrant une augmentation de cinq points de pourcentage par rapport à l'année dernière (53 %). D'autre part, les entretiens réguliers persistent en tant que pratique standard, avec quatre répondants sur dix (42 %) rencontrant leurs gestionnaires ou leurs équipes de gestion à chaque semaine, favorisant un environnement dans lequel une multitude de travailleurs au Canada (74 %) exprime se sentir à l'aise de faire part de leurs inquiétudes à leurs gestionnaires.

« Les progrès positifs en matière de rétroaction, de confiance et de bien-être entre les gestionnaires et les employés sur le lieu de travail au Canada cette année sont encourageants à constater, conclut M. Yuen. Cependant, plus de la moitié des travailleurs faisant part de sentiments négatifs par rapport à leur emploi suggère l'existence d'opportunités additionnelles pour les employeurs à repenser et développer des pratiques courantes incluant des rencontres régulières, des horaires flexibles et des conversations ouvertes par rapport à la compensation et les avantages sociaux pour les employés présentes et potentiels. »

À propos de la méthodologie

Le sondage de Maru Public Opinion réalisé pour ADP Canada a été mené par les experts en échantillonnage et collecte de données de Maru/Blue. Au total, 1 842 adultes employés canadiens, comprenant à la fois des employés et des travailleurs indépendants, et sélectionnés parmi les panélistes de Maru Voice Canada, ont été sondés du 15 septembre au 19 septembre 2023. Les résultats de ce sondage ont été pondérés en fonction de l'éducation, de l'âge, du genre et de la région (et au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Cela a été fait dans le but de garantir que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, un échantillon de probabilité de cette taille a une marge d'erreur estimée (mesurant la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 2,3 %, 19 fois sur 20. Les divergences dans les totaux, que ce soit à l'intérieur des tableaux de données ou entre eux, sont dues à l'arrondissement.

