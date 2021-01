Une année de croissance importante pour ACT Architecture Design

Riches de plus de 20 ans d'expérience en architecture et en design intérieur, de leurs savoir-faire complémentaires et des acquis de ACT Design auparavant dirigée par Alain Thibodeau, les deux acolytes se sont rapidement distingués auprès de leur clientèle grâce à la qualité de leurs services conseils et de leur gestion clé en main.

« Nous œuvrons dans un domaine qui nous oblige à faire preuve d'innovation pour demeurer compétitifs. Combiner nos forces et unir nos expertises a assurément contribué à l'essor de notre entreprise et propulsé ACT Architecture Design à un autre niveau », dit Alain Thibodeau, designer associé et concepteur.

« Cette association est bénéfique sur tous les plans! », ajoute avec fierté Maxime Gagné, architecte associé et concepteur. « Notre équipe, plus spécialisée que jamais, nous a permis de raffiner notre offre clé en main. De la conception à la construction et de l'objet à la ville, nos services d'architecture et de design sont plus que jamais intégrés. »

Leur approche collaborative et leur philosophie ouverte axée sur la personnalisation et l'adaptation font d'eux des partenaires de choix auprès de leur clientèle, parmi laquelle figurent notamment Cogir, Canvar, GWL Realty Advisors, Immeubles BLÜM ainsi que Ripplecove Hôtel & Spa. L'entreprise planche actuellement sur de nombreux projets d'envergure pour les années à venir.

À propos d'ACT Architecture Design

Cabinet en architecture et design intérieur, ACT Architecture Design se démarque par ses réalisations multiples et variées, du multi-logements au résidentiel de luxe en passant par le commercial. Reconnue à l'international, elle s'est distinguée à maintes reprises grâce aux défis qu'elle a su relever lors de l'aménagement de bureaux, boutiques, restaurants, complexes de condominiums et salles de montre.

