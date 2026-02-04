RIVER FALLS, Wisconsin, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Fiberstar, Inc., chef de file des fibres d'agrumes novatrices, vient de lancer une solution alternative entièrement naturelle à la gomme d'acacia, baptisée Citri-Fi® Pro. Depuis des décennies, l'industrie des boissons cherche à remplacer la gomme d'acacia en raison de l'instabilité géopolitique dans la région du Soudan, qui provoque des crises humanitaires et soulève la question de l'approvisionnement éthique. L'industrie des boissons utilise abondamment la gomme d'acacia (gomme arabique) pour créer des émulsions.

« Cette nouvelle alternative à la gomme d'acacia, Citri-Fi Pro, arrive à un moment où les fabricants de boissons cherchent désespérément un substitut », affirme John Haen, président et chef de la direction de Fiberstar, Inc. « Des directives comme la Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD) proposée de l'UE pourrait contraindre les grandes entreprises à identifier et à atténuer les risques liés aux droits de l'homme et à l'environnement dans l'ensemble de leurs activités mondiales et de leurs chaînes d'approvisionnement, ce qui aura une incidence sur leur capacité à s'approvisionner en gomme d'acacia dans les zones de guerre à l'avenir. »

Citri-Fi Pro est une fibre d'agrumes novatrice conçue pour remplacer jusqu'à 75 % de la gomme d'acacia ou de l'amidon modifié dans les boissons. Cet ingrédient alimentaire naturel permet donc d'économiser considérablement sur les coûts d'utilisation. Étant donné que Citri-Fi Pro est d'origine naturelle, produite de façon responsable et soutenue par une chaîne d'approvisionnement stable et transparente, cette fibre d'agrumes offre aux marques mondiales une voie fiable pour maintenir la qualité des boissons au fil du temps tout en respectant les objectifs d'étiquetage propre, de durabilité et d'atténuation des risques.

Citri-Fi Pro est sans allergène et sans gluten. Les options d'étiquetage comprennent la fibre d'agrumes, la pulpe d'agrumes séchés ou la farine d'agrumes qui résonnent bien dans les marchés des boissons naturelles.

À propos de Fiberstar, Inc. : Fiberstar, Inc. www.FiberstarIngredients.com est une société privée de biotechnologie novatrice axée sur l'amélioration du rendement des aliments en fabriquant et en commercialisant des ingrédients alimentaires à valeur ajoutée à base de plantes. Citri-Fi®, sa marque phare, est une fibre d'agrumes naturelle très performante produite de façon durable à partir d'agrumes. Le processus physique, qui est exempt de modifications chimiques, crée des propriétés de rétention d'eau élevée et d'émulsification propres qui profitent à la viande, aux produits laitiers, à la boulangerie, aux vinaigrettes, aux sauces, aux aliments congelés, aux boissons, aux aliments pour animaux de compagnie, aux substituts laitiers et aux substituts de viande. Citri-Fi a obtenu la certification de produit généralement reconnu comme sûr (GRAS), est non allergénique et certifié non-OGM, et n'a pas de numéro E. L'entreprise est basée à River Falls, au Wisconsin, et ses sites de fabrication se trouvent en Floride et au Wisconsin.

