Une Alliance pour mettre fin aux pressions du marketing sur les décisions des parents quant à l'alimentation de leurs nourrissons

MONTRÉAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Un regroupement d'acteurs issus des domaines de la santé publique et des services communautaires de soutien aux familles annonce la création de l'Alliance pour la protection des nourrissons. Simultanément, il lance une campagne de sensibilisation pour dénoncer l'influence indue exercée par les compagnies qui commercialisent les produits de substitution à l'allaitement sur les décisions des parents quant à l'alimentation de leurs nourrissons.

Cette campagne, coiffée du slogan « Je nourris, tu nourris, nous nourrissons », insiste sur notre responsabilité collective de protéger le droit des parents à prendre une décision éclairée et libre de toute influence commerciale lorsqu'il s'agit de déterminer le mode d'alimentation de leur tout-petit. Elle s'inscrit dans un plaidoyer plus large visant à ce que les gouvernements du Canada et du Québec adoptent des lois pour encadrer le marketing des produits de substitution à l'allaitement, qui représente des dépenses évaluées à 56 milliards $ annuellement à l'échelle mondiale.

Appliquer le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel

Il y a plus de 40 ans, le Canada s'est pourtant engagé, avec 118 autres pays, à protéger les parents contre cette influence en devenant signataire du Code international de commercialisation des substituts au lait maternel de l'Organisation mondiale de la santé (le Code). Ce code est fondé sur la prémisse que l'allaitement maternel au sein constitue le mode d'alimentation le plus sûr et le plus adéquat pour les mères et les tout-petits et qu'il incombe aux États d'en protéger la pratique en légiférant pour encadrer le marketing des produits de substitution.

À ce jour, aucune loi ni aucun règlement canadien ou québécois n'impose l'application de ces dispositions, laissant l'industrie s'autoréguler. Force est de constater que l'autorégulation ne fonctionne pas, exposant les parents à des pratiques commerciales agressives et trompeuses qui font trop souvent douter les femmes de leur capacité à prendre soin de leur nouveau-né.

Recueillir l'appui de la population québécoise

La campagne « Je nourris, tu nourris, nous nourrissons » sera déployée dans les médias sociaux et sous forme de publicité numérique afin d'inciter la population québécoise à manifester son appui à l'Alliance et à son plaidoyer, et ce, dans le but de convaincre les décideurs et décideuses politiques de s'engager à donner force de loi au Code. Un site web a été mis en ligne pour démystifier les pratiques marketing contraires au Code, présenter le vrai visage de l'industrie et recueillir les appuis à l'aide d'un formulaire.

« L'Alliance pour la protection des nourrissons ne souhaite en aucun cas mettre de la pression ou culpabiliser les femmes et les familles dans leurs décisions concernant l'alimentation de leur enfant, ni restreindre l'accès aux préparations commerciales pour nourrissons et aux produits connexes. Nous croyons au contraire qu'une règlementation plus stricte du marketing contribuera à réduire la pression qu'elles ressentent », précise Karine Veilleux.

À propos de l'Alliance pour la protection des nourrissons

L'Alliance pour la protection des nourrissons est une nouvelle organisation qui plaide pour la protection de l'alimentation infantile dans un contexte de santé et de développement global des nourrissons et des jeunes enfants. Cette Alliance a été formée afin de concevoir et mettre en œuvre des stratégies de plaidoyer pour l'obtention de lois et de règlements encadrant le marketing des produits de substitution à l'allaitement. Cette initiative a été rendue possible grâce au soutien financier de la Fondation André et Lucie Chagnon.

