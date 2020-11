Une alliance économique forte pour la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en présence du président du Conseil du Trésor du Canada et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, du membre du Comité exécutif et conseiller municipal de la Ville de Québec, M. Jérémie Ernould, de la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie D'Amours, et d'autres importants partenaires régionaux, a annoncé la création d'une alliance économique regroupant les principaux acteurs de Québec dans le but de venir en aide aux entrepreneurs, aux coopératives et aux organismes à but non lucratif qui subissent les contrecoups de la pandémie. Cette annonce découle d'une volonté d'action unanime de la part des milieux gouvernemental, municipal, universitaire et entrepreneurial.

L'objectif de l'Alliance est de permettre aux entrepreneurs, aux coopératives et aux organismes à but non lucratif de la région de la Capitale-Nationale d'obtenir, en une seule rencontre, toute l'information sur les programmes d'aide financière municipaux, provinciaux ou fédéraux et de recevoir l'accompagnement nécessaire pour faire cheminer leur demande ou avancer leur projet. De fait, un promoteur qui a besoin d'aide, que ce soit pour des sources de financement, du mentorat, ou encore du soutien technique, pourra faire sa demande directement et une seule fois au moyen d'une session virtuelle avec tous les partenaires concernés. Ce sera un véritable réseau express.

L'Alliance invite les entrepreneurs et autres organisations intéressées à se référer à leurs services de proximité, soit aux MRC ou à l'agglomération de Québec, pour obtenir cet accompagnement personnalisé. Quant à Québec International, à la Chambre de commerce et de l'industrie de Québec et à la Corporation des parcs industriels du Québec, ils agiront en lien avec les trois paliers de gouvernement pour fournir l'aide à leur clientèle respective, qu'ils connaissent déjà très bien. L'Université Laval, de son côté, a mis sur pied une escouade de coordination de la relance afin de mieux partager ses expertises avec la communauté.

« Nous sommes déterminés à accompagner nos entrepreneurs et porteurs de projets d'ici afin qu'ils trouvent rapidement et aisément l'aide qui correspond le mieux à leurs attentes et à leurs besoins. Depuis le début de la crise sanitaire, leurs façons de faire ont été grandement bouleversées, et c'est pourquoi nous voulons simplifier au maximum leurs démarches. Les membres de l'Alliance possèdent déjà, pour la plupart, les ressources en développement économique nécessaires pour offrir un service efficace et professionnel. Nous créons ainsi une toile pour n'échapper aucune demande. Je suis vraiment fière de ce tour de force que nous annonçons aujourd'hui, qui prouve une fois de plus la grande solidarité dont nous sommes capables dans notre Capitale-Nationale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Depuis le début de la pandémie, le gouvernement fédéral est là pour soutenir les entrepreneurs, les travailleurs et pour protéger notre économie. Aujourd'hui, nous formalisons notre alliance pour nous assurer que Québec peut tirer profit au maximum des nombreux programmes et mesures à la disposition des gens d'affaires et des travailleurs. Nous avons été là dès le début, nous sommes et nous serons toujours là pour défendre les intérêts économiques de notre région. Quand l'heure de la relance viendra, et elle viendra, nous serons en meilleure position pour en profiter. »

Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada et député de Québec

« Je me fais le porte-parole des préfets des MRC de la région de la Capitale-Nationale pour rappeler aux entrepreneurs que nous constituons la référence, l'entrée de première instance pour accéder aux services d'accompagnement que nous souhaitons offrir. Nos ressources respectives vous informeront des programmes d'aide et accorderont toute l'attention nécessaire à votre dossier. »

Jérémie Ernould, membre du Comité exécutif et conseiller municipal de la Ville de Québec

Faits saillants :

Réseau express : c'est un outil qui permet à une PME ou à un organisme de présenter sa demande ou son projet du même coup à toutes les instances qui pourraient potentiellement l'appuyer. Les réseaux express peuvent inclure les participants suivants :

L'agglomération de Québec



MRC de Charlevoix-Est, de Charlevoix, de La Côte-de-Beaupré, de L'Île-d'Orléans, de La Jacques-Cartier et de Portneuf



Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI)



Investissement Québec (IQ)



Secrétariat à la Capitale-Nationale (SCN)



Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)



Ministère du Tourisme



Ministère de la Culture et des Communications



Développement économique Canada (DEC)

Exportation et développement Canada



Banque de développement du Canada



Patrimoine canadien



Québec International (QI)



D'autres partenaires, selon les besoins





Exemples d'aides octroyées jusqu'à maintenant :

MEI : 20 M$ versés à la Ville de Québec et aux MRC de la région par l'intermédiaire du Fonds local d'investissement d'urgence, dont 11 M$ ont été versés en prêts aux PME. D'autres montants seront versés selon les besoins pour l'aide aux entreprises en région en alerte maximale.

MTESS : 14,5 M$ à plus de 545 entreprises pour la formation et la gestion des ressources humaines.

DEC : aide de 800 000 $ versée à QI dans le cadre du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) pour offrir des heures d'accompagnement aux entreprises pour leur relance.

DEC : plusieurs aides versées directement aux entreprises par l'entremise du FARR. Entre le 1 er avril et le 9 novembre 2020, pour les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches : 366 entreprises et 25 organismes appuyés, pour une aide moyenne de 30 000 $ et un total de 7,8 M$.

DEC : 2,4 M$ d'aide aux PME en région sous forme de prêts, enveloppe déléguée aux sociétés d'aide au développement des collectivités de Charlevoix et de Portneuf .

IQ : aide sous la forme de prêts ou de garantie de prêts de plus de 50 000 $ dans le cadre du Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises: près de 100 demandes analysées pour près de 75 M$ dans la région de la Capitale-Nationale.

SCN : aide de 327 000 $ pour appuyer la relance de l'aéroport.

SCN : aide de 27 500 $ à la CDEC pour offrir des heures d'accompagnement aux entreprises collectives et sociales (Programme Accélération-Relance 360).

SCN : aide de 40 000 $ au train touristique de Charlevoix pour repenser son modèle d'affaires, s'adapter à la crise et relancer ses activités en 2021.

