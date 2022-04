MONTRÉAL, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dans la poursuite des efforts de lutte contre l'itinérance chez les Autochtones, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 600 000 $ à l'organisme Projets autochtones du Québec (PAQ) pour la rénovation et l'aménagement de la Maison PAQ, qui offrira de l'hébergement permanent et des services culturellement adaptés à ses bénéficiaires. Cette somme, allouée par l'entremise du Fonds d'initiatives autochtones III, volet Aide aux Autochtones en milieu urbain - Infrastructures, permettra la création de 22 places pour des femmes, des hommes et des couples autochtones, réparties dans 18 chambres. Des aires communes et un jardin seront également accessibles. De plus, 5 chambres seront aménagées et adaptées aux besoins des personnes à mobilité réduite.

L'organisme constate que de 20 à 25 % de sa clientèle est en situation d'itinérance chronique, parfois depuis plus de 10 ans. Le projet de la Maison PAQ est né de la volonté de venir en aide à ces personnes qui n'ont, pour la majorité, pas accès à d'autres options de logements, étant donné leur situation. L'organisme a acquis un ancien hôtel et va y apporter les modifications nécessaires, ce qui représente un projet de grande ampleur, au coût total de 2 millions de dollars. À terme, il y transfèrera son programme résidentiel de gestion de consommation d'alcool, ce qui lui permettra d'offrir ce service à plus d'Autochtones.

« L'itinérance est une situation sur laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de fermer les yeux. Dans la dernière année, deux Autochtones sans abri sont morts de froid à Montréal. Il s'agit d'une perspective inconcevable dans une société comme la nôtre. Nos hivers rigoureux n'offrent aucun répit à celles et ceux qui doivent passer la nuit dehors. Nous avons agi, l'an dernier, en offrant une aide financière à Résilience Montréal, et nous récidivons avec l'aide accordée à Projets autochtones du Québec. En créant un établissement d'hébergement permanent, nous offrons à ces gens l'occasion de se sortir de la rue. Ce sont des investissements qui perdureront et qui, j'ai espoir, sauveront la vie d'Autochtones qui n'ont actuellement pas de foyer où se réchauffer et se sentir en sécurité. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Comme vous le savez, le sort des personnes en situation d'itinérance m'interpelle particulièrement. D'ailleurs, le plan d'action que nous avons déposé, il y a quelques mois, S'allier devant l'itinérance, est le fruit du travail de collaboration entre différents acteurs du milieu, pour mieux soutenir ces personnes. Notre gouvernement croit en effet qu'une approche de prévention et d'accompagnement vers le logement supervisé est la voie à privilégier. En ce sens, je suis très fier d'appuyer des projets comme la Maison PAQ, qui accompagne les membres des Premières Nations ainsi que les Inuites et Inuits confrontés à la précarité du logement. J'en profite pour remercier grandement l'organisme de son travail essentiel. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Projets autochtones du Québec remercie le Secrétariat aux affaires autochtones pour ce financement important et opportun qui lui permettra d'entreprendre les rénovations de sa nouvelle maison, acquise grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements. Ce projet de logement novateur offrira un chez-soi permanent et culturellement sécuritaire avec des services complets et un accompagnement 24/7 à certains des membres les plus vulnérables de la communauté autochtone de Montréal. Il s'agit des femmes et des hommes en situation d'itinérance, qui sont confrontés à de multiples obstacles pour être logés en raison des dépendances et d'autres problèmes de santé mentale, de handicap et de traumatismes intergénérationnels. Les rénovations transformeront le rez-de-jardin de la maison pour le rendre complètement accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous serons également en mesure d'améliorer la sécurité incendie, dans la maison, et d'installer des gicleurs. Ce sera un projet transformateur pour la communauté autochtone de Montréal. Nous remercions le ministre et son personnel de leur soutien. »

Heather Johnson, directrice générale de Projets autochtones du Québec

L'organisme Projets autochtones du Québec

Créé en 2004, l'organisme offre déjà un service de refuge qui permet à 12 femmes et 36 hommes autochtones d'avoir un endroit où passer la nuit.

Un service d'appartements et de studios de transition est également offert. Les locataires sont accompagnés vers le passage en logement, afin d'éviter de retourner en situation d'itinérance.

L'organisme offre également des services de programme résidentiel de gestion de consommation d'alcool, d'acquisition de compétences de vie et d'estime de soi, de prévention de précarité auprès des nouveaux arrivants et arrivantes sur le territoire de Montréal, de soutien psychosocial, d'aide juridique et d'accès aux soins de santé.

La Maison PAQ

La Maison PAQ consistera en un hébergement à long terme, où les 22 personnes pourront résider et se sentir chez elles.

L'aide financière accordée par le Secrétariat aux affaires autochtones, pour la Maison PAQ, s'inscrit dans l'esprit des appels à l'action de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, dont celui qui préconise notamment de « soutenir financièrement et de façon pérenne les services offerts en milieu urbain aux clientèles itinérantes autochtones ».

