Une aide financière de 2 456 300 $ pour le Théâtre du Bic

RIMOUSKI, QC, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, accorde une aide financière totale de 2 456 300 $ à la Ville de Rimouski pour le projet de rénovation et d'agrandissement du Théâtre du Bic dont elle est propriétaire. Grâce à cette somme, la Ville pourra réaliser les travaux nécessaires dans ce lieu qui abrite le Théâtre les gens d'en bas, acteur important dans la vie culturelle de la région.

Cette contribution financière, octroyée en vertu du programme Aide aux immobilisations du Ministère, permettra la réalisation d'importants travaux de rénovation visant la mise aux normes du bâtiment et la préservation de sa structure. Ceux-ci toucheront notamment la toiture, les portes et fenêtres, le revêtement des murs, les fauteuils, la scène, les fondations ainsi que l'isolation. Les systèmes de protection contre l'incendie et de ventilation seront également remplacés. Finalement, les travaux de réaménagement et d'agrandissement permettront l'ajout de nouvelles loges, de bureaux ainsi que d'une salle de répétition et d'un entrepôt pour les décors et costumes.

En accordant ce soutien, la ministre espère donner un nouveau souffle aux installations du Théâtre du Bic, logées dans une ancienne grange qui n'avait pas été rénovée depuis 1988.

« Notre volonté est d'assurer que tous les Québécois aient un accès équitable à la culture dans des lieux adéquats et de qualité. L'aide que nous accordons aujourd'hui au Théâtre du Bic en est une preuve concrète. Il fallait préserver l'âme de ce lieu tout en procédant à une sérieuse mise à niveau, et ce sera bientôt chose faite grâce à ceux qui ont permis de relancer ce symbole de vitalité culturelle dans le Bas-Saint-Laurent. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Il s'agit d'une annonce importante qui aura des retombées positives pour la culture, mais aussi pour l'économie de la région du Bas-Saint-Laurent. Toutes les personnes qui contribuent à la réalisation de ce projet font la preuve que nos régions sont dynamiques et attrayantes où il fait bon vivre. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas‑Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Cette aide financière majeure est fort importante pour la Ville de Rimouski. Le Théâtre du Bic joue un rôle fondamental dans notre paysage culturel tout en contribuant au dynamisme de notre milieu. La culture est au cœur de nos priorités et elle constitue un vecteur essentiel de la qualité de vie de nos citoyens. Les travaux d'envergure à venir au Théâtre du Bic en témoignent parfaitement. »

Marc Parent, maire de Rimouski

Faits saillants :

Rappelons que la compagnie de Théâtre les gens d'en bas, qui occupe le Théâtre du Bic , est soutenue par le Conseil des arts et des lettres du Québec à hauteur d'un peu plus de 340 000 $ annuellement.

, est soutenue par le Conseil des arts et des lettres du Québec à hauteur d'un peu plus de 340 000 $ annuellement. Le Théâtre du Bic est logé dans une ancienne grange qui a été convertie en théâtre il y a plus de 30 ans.

