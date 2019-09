Une aide financière de 2 350 000 $ pour le Théâtre Palace Arvida

SAGUENAY, QC, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, accorde une aide financière totale de 2 350 000 $ à Diffusion Saguenay pour son projet de rénovation du Théâtre Palace Arvida. Grâce à cette somme, Diffusion Saguenay pourra réaliser les travaux nécessaires dans ce lieu culturel qui était fermé depuis 5 ans et qui est situé dans l'arrondissement de Jonquière, à Saguenay.

C'est accompagnée de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, que la ministre Nathalie Roy en a fait l'annonce aujourd'hui au Théâtre Banque Nationale du Cégep de Chicoutimi.

Cette contribution financière, octroyée en vertu du programme Aide aux immobilisations du Ministère, permettra la réalisation d'importants travaux de rénovation visant la mise aux normes du bâtiment et la préservation de sa structure. Ceux-ci toucheront notamment la toiture, la fondation ainsi que les murs de l'édifice. Les systèmes de protection contre l'incendie, de ventilation, de climatisation et de chauffage ainsi que l'éclairage et l'alimentation électrique seront également remplacés. Finalement, ces travaux permettront de mieux répondre aux besoins du Théâtre Palace Arvida par un réaménagement intérieur qui respecte les normes applicables dans le domaine.

Récemment bonifiée de 700 000 $ afin de mieux contribuer à la revitalisation du site patrimonial déclaré d'Arvida, où le théâtre est situé, l'aide financière du gouvernement du Québec s'inscrit dans sa volonté de stimuler la diffusion d'œuvres culturelles et de les rendre accessibles aux publics à la grandeur du Québec.

Citations :

« Au terme des travaux, le Théâtre Palace Arvida sera appelé à jouer un rôle de premier plan pour la vitalité culturelle et économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Théâtre a un long historique de soirées mémorables pour de nombreux citoyens et il contribue à la valeur du site patrimonial déclaré d'Arvida, d'où la nécessité de majorer l'aide qui lui a été attribuée initialement. Nous sommes par ailleurs heureux d'accompagner l'organisme Diffusion Saguenay dans son projet de rénovation, après cinq années de fermeture du théâtre. L'histoire du Théâtre Place Arvida démontre l'importance des infrastructures culturelles dans le développement social et la qualité de vie des collectivités à travers le Québec. En contribuant à sa renaissance, nous réaffirmons notre volonté que tous les Québécois puissent avoir un accès équitable à la culture. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Pour la région, la réalisation des travaux et la réouverture du Palace se traduisent en retombées considérables, soit le maintien d'emplois culturels de qualité, une activité économique accrue au centre-ville d'Arvida et la relance d'un lieu de diffusion incontournable pour le dynamisme culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce site patrimonial déclaré par le gouvernement du Québec demeure pour la communauté d'Arvida une source indéniable de prestige, de renommée et de fierté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le Théâtre Palace fait partie intégrante du centre-ville d'Arvida et de notre patrimoine. Je me réjouis que le gouvernement du Québec ait répondu positivement à notre requête afin de redonner cette institution à la population rapidement. Pour sa part, la Ville de Saguenay s'est engagée à ajouter 1,4 M$ à la somme initiale, portant ainsi sa contribution à 2,9 M$. »

Josée Néron, mairesse de Saguenay

Faits saillants :

Rappelons que le Ministère avait annoncé le 17 août 2018 l'octroi d'une aide financière de 1 650 000 $ à Diffusion Saguenay pour le projet de rénovation.

Le Théâtre Palace Arvida est une salle de spectacle de type cabaret construite en 1927 et située sur le site patrimonial déclaré d'Arvida.

Lien connexe :

Programme d'aide aux immobilisations

Suivez le Ministère dans les médias sociaux

https://twitter.com/MCCQuebec/

https://www.facebook.com/mccquebec/photos/a.223081921187293.1073741828.218312988330853/492601424235340/?type=3&theater

@MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2355