Par l'entremise de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, le gouvernement du Canada soutient les organismes sans but lucratif, les organisations autochtones, les associations industrielles et les établissements d'enseignement postsecondaire qui créent un environnement favorable à l'entrepreneuriat et à la croissance des secteurs économiques et des collectivités de la Saskatchewan.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui un financement de 2 141 386 $ au profit de 11 projets dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR).

Voici les projets :

Battle River Bison Preservation Inc. reçoit 250 000 $ pour mettre sur pied une expérience touristique autochtone en réintroduisant des bisons des plaines dans les Prairies.

La Chambre de commerce du Grand Saskatoon reçoit 15 000 $ pour créer et lancer un sondage annuel sur la confiance des entreprises à Saskatoon et dans la région.

Le Hatchet Lake Development Limited Partnership reçoit 100 000 $ pour installer de l'équipement à l'aéroport Wollaston Lake afin d'améliorer l'accès aux collectivités du Nord.

L'International Minerals Innovation Institute reçoit 75 000 $ pour soutenir l' Alternative Energy Systems Innovation Challenge (Défi de l'innovation des systèmes d'énergie de remplacement) pour le secteur minier de la Saskatchewan .

La Première Nation de Little Black Bear reçoit 261 600 $ pour étendre les activités de la ferme céréalière autochtone dans le Sud de la Saskatchewan .

PLATOSask Testing Inc. reçoit 350 000 $ pour former des testeurs de logiciels autochtones en Saskatchewan .

Saskatchewan Economic Development Association Inc. (faisant affaire sous le nom de Saskatchewan Economic Development Alliance) reçoit 15 000 $ pour tenir un forum virtuel visant à soutenir le développement économique régional inclusif en Saskatchewan .

Saskatchewan Polytechnic reçoit 99 786 $ pour acheter un drone muni d'une technologie de détection et de cartographie pour les services à l'industrie et la formation.

L'Université de la Saskatchewan reçoit 100 000 $ pour se procurer de l'équipement afin de soutenir l'utilisation de l'amidon de légumineuses dans les biomatériaux.

L'Université de la Saskatchewan reçoit 850 000 $ pour acheter de l'équipement de génomique afin d'aider les éleveurs à créer de nouvelles variétés de cultures, par l'entremise de Global Institute for Food Security, Omics et Precision Agriculture Laboratory.

L'Université de la Saskatchewan reçoit 25 000 $ pour entreprendre les premiers évènements de consultation de l'industrie Let's Talk About Water (Parlons d'eau) par l'entremise du Global Institute for Water Security.

Dans le cadre d'investissements ciblés, le gouvernement du Canada renforce l'Ouest canadien en développant des secteurs émergents, en faisant progresser les entreprises de l'Ouest sur les marchés internationaux et en appuyant la création d'emplois bien rémunérés.

Citations

« Des économies régionales solides sont essentielles au succès de l'économie du Canada. En faisant des investissements stratégiques par l'entremise d'initiatives comme le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), notre gouvernement soutient les entreprises et les organisations qui ont maintenu nos économies locales à flot tout au long de la pandémie, au moment où le Canada se tourne vers la reprise. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Notre économie doit fonctionner pour tous les Canadiens. C'est pourquoi notre gouvernement investit plus de 2,1 millions de dollars pour soutenir les écosystèmes d'entreprises de la Saskatchewan qui contribueront à développer et à diversifier l'économie locale et à créer des emplois et qui permettront à cette région de connaître une plus grande croissance à l'échelle nationale et internationale. »

- L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies

Faits en bref

Dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), DEO effectue des investissements stratégiques dans des organismes sans but lucratif qui aident les entreprises des secteurs prioritaires à innover, à croître et à être concurrentielles à l'échelle mondiale.

DEO favorise également une croissance inclusive en aidant les groupes sous-représentés, principalement les femmes, les peuples autochtones et les jeunes entrepreneurs, à participer encore plus à l'économie d'innovation.

Le programme EIR est mis en œuvre par les agences de développement régional du gouvernement du Canada . DEO exécute le programme EIR dans l'Ouest canadien.

