Une aide de 547 000 $ pour la recherche sur les risques liés aux inondations

QUÉBEC, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde un financement totalisant 547 000 $ pour la réalisation de deux projets de recherche à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) en lien avec la prévention des risques liés aux inondations. L'aide financière gouvernementale provient du Cadre pour la prévention de sinistres et s'échelonnera jusqu'en 2025.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en a fait l'annonce.

Les sommes versées serviront notamment à poursuivre le déploiement d'un atlas géomatique permettant d'avoir une meilleure connaissance des risques liés aux inondations à l'échelle provinciale (subvention additionnelle de 220 000 $, pour un total de 498 000 $), d'une part; et de concevoir des outils afin de déterminer les caractéristiques de tronçons de cours d'eau sujets à des obstructions susceptibles de générer des inondations (subvention de 327 000 $), d'autre part.

Citations :

« Nous poursuivons nos actions et nos investissements pour rendre le Québec et ses citoyens plus résilients aux sinistres. Cela implique entre autres de se doter d'une meilleure connaissance relativement aux risques liés aux inondations en appuyant des projets comme ceux de l'UQAR, qui ont déjà produit d'excellents résultats à ce jour. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Devant l'urgence climatique, une partie de nos efforts et de nos investissements doit aller au renforcement de la résilience de nos communautés face aux impacts des changements climatiques. Les risques liés aux inondations étant déjà très concrets pour plusieurs de nos municipalités, il est important d'en saisir la portée de manière à planifier et à implanter des solutions d'adaptation et de prévention appropriées. C'est là où le travail de l'UQAR prend toute son importance. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Plusieurs MRC souhaitent améliorer leurs connaissances sur les cours d'eau susceptibles de causer des inondations. Or, pour ce faire, il faut des investissements importants et diverses ressources spécialisées. Je me réjouis de cet appui à la recherche, qui va répondre à de réels besoins en matière de gestion sécuritaire des cours d'eau au Bas-Saint-Laurent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Deux contrats de recherche antérieurs accordés à l'UQAR ont permis entre autres de créer et de développer des outils d'évaluation préliminaire des risques liés aux inondations (EPRI) et de caractérisation des aléas, puis de les appliquer dans huit bassins versants du Québec méridional.

La troisième et présente phase du projet concernant l'EPRI a pour but de représenter sous forme d'un atlas géomatique le nombre de personnes et de bâtiments exposés aux inondations des principales rivières du Québec. Elle comprendra également des activités de conception d'outils de formation, de consultation et d'analyse à l'intention des utilisateurs de l'EPRI.

Quant à l'autre contrat de recherche, il vise à créer des outils semi-automatisés pour déterminer les caractéristiques de tronçons de cours d'eau sujets à des obstructions, en prenant en compte les méthodes élaborées dans le cadre des projets sur l'EPRI. Ces outils pourront s'appliquer particulièrement aux petits cours d'eau actuellement peu considérés dans les autres projets.

Cadre pour la prévention de sinistres

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 514 560-0244 ; Information, Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]