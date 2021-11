Une agricultrice du Bas-Saint-Laurent se démarque : Mme Léda Villeneuve, de la Ferme ViGo, couronnée grande gagnante du 16e concours Tournez-vous vers l'excellence!

Citations « En mettant en lumière l'excellence, le concours vise à inspirer tous les producteurs à créer de nouveaux standards dans la pratique du métier et dans l'exercice du leadership. Les jeunes qui sont à l'honneur aujourd'hui sont avant-gardistes et à l'affût des techniques, des technologies et des connaissances. Ils sont fascinants par leur capacité à prendre les devants, à innover, à nous en apprendre. L'agriculture est un secteur qui doit prendre racine à chaque nouvelle génération, se regénérer, continuer d'évoluer et de se transformer. Je tiens à féliciter la grande gagnante ainsi que les lauréats et boursiers du concours Tournez-vous vers l'excellence! Ils sont des sources d'inspiration, des moteurs de motivation pour leurs pairs et de dignes ambassadeurs de l'agriculture. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Je suis extrêmement fier de Léda Villeneuve. C'est un réel plaisir de l'accompagner dans l'évolution de son entreprise, pour laquelle elle se consacre avec passion, énergie et conviction. C'est aussi un honneur de la voir de près cheminer dans son parcours d'entrepreneure, jusqu'à aujourd'hui, avec la participation à ce concours. Elle s'est démarquée, entre autres, pour ses nombreuses réalisations, son sens entrepreneurial aiguisé, ainsi que sa généreuse implication auprès des jeunes avec qui elle partage sa passion pour l'agriculture et ses connaissances. En mon nom et en celui de toute l'équipe du Centre de services de Rivière-du-Loup, je tiens à la féliciter de cet honneur remporté aujourd'hui. Je lui souhaite une belle continuation dans son projet d'affaires. »

M. Alain Proulx, directeur territorial, La Financière agricole du Québec

« Ma vision depuis le début de Ferme ViGo a toujours été de diversifier les opérations agricoles tout en maintenant une belle qualité de vie. Jusqu'à maintenant, c'est avec beaucoup de positif et de fierté que l'on a amélioré l'entreprise et c'est dans ce même état d'esprit que nous allons poursuivre les opérations de la ferme. Notre entreprise est bien connue dans la région. Les gens nous disent à quel point ils sont contents d'avoir des producteurs agricoles dynamiques comme nous. Avec la création de ma boutique à la ferme, je souhaite encore plus entrer en contact avec les gens de ma région et dynamiser mon rang. »

Mme Léda Villeneuve, grande gagnante du 16e concours Tournez-vous vers l'excellence!

Faits saillants

Les deux autres lauréats du 16 e concours Tournez-vous vers l'excellence! , qui ont reçu chacun une bourse de 2 500 $, sont :

concours , qui ont reçu chacun une bourse de 2 500 $, sont : M. Edem Amegbo, d'Au Jardin d'Edem. Son entreprise se spécialise dans la production maraîchère biologique exotique. L'entreprise est située à East Farnham , en Estrie

, en Estrie

M. Sébastien Grondin, de la Ferme Valsé inc, spécialisée en production laitière en transition biologique. L'entreprise est située à Lévis, en Chaudière-Appalaches.

Une bourse de 1 500 $ a été remise à M. Olivier Lamoureux , de la Coop les Jardins de la Résistance pour l'excellence des pratiques en matière de développement durable. Son entreprise est spécialisée dans la production maraîchère biologique. Elle est située à Châteauguay, dans la région de la Montérégie.

, de la Coop les Jardins de la Résistance pour l'excellence des pratiques en matière de développement durable. Son entreprise est spécialisée dans la production maraîchère biologique. Elle est située à Châteauguay, dans la région de la Montérégie. La bourse de 1 500 $ du Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA), qui souligne la pertinence de la formation de l'entrepreneur, l'importance de son encadrement ou de son mentorat dans la réussite de son projet d'affaires a été remportée par Mme Sophie Brodeur , de la Ferme Réso. Son entreprise se spécialise dans la production fruitière diversifiée en régie biologique. Elle est située à Saint-Hyacinthe , dans la région de la Montérégie.

, de la Ferme Réso. Son entreprise se spécialise dans la production fruitière diversifiée en régie biologique. Elle est située à , dans la région de la Montérégie. Le concours souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu.

Depuis sa création en 2005, La Financière agricole a reçu 407 candidatures. Elle a fait 48 lauréats qui ont reçu des bourses totalisant 158 000 $.

Les bourses du FIRA, pour leur part, sont remises depuis 2012. Le montant total des sommes accordées représente 13 500 $.

Le dévoilement des lauréats a lieu chaque année dans le cadre du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole, en appuyant la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs.

