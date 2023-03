MIRABEL, QC, le 28 mars 2023 /CNW/ - Nolinor Aviation, la compagnie aérienne québécoise la plus populaire sur TikTok, vient de dépasser le cap du million d'abonnés et de 12,5 millions de « J'aime » sur cette plateforme en pleine croissance. C'est la première compagnie québécoise à atteindre un tel jalon sur ce réseau social.

Nolinor Aviation atteint le million d'abonnés sur TikTok grâce à l'agence BDK (Groupe CNW/BDK Agence)

Depuis deux ans, l'agence BDK, une jeune entreprise numérique québécoise à 100% de propriété locale, a mis en place une stratégie innovante pour Nolinor Aviation, axée sur la création de contenus originaux, accessibles et avant-gardistes. Cette stratégie a permis à Nolinor de se démarquer grâce à de nombreuses publications virales qui ont été vues des millions de fois et de devenir la deuxième compagnie aérienne la plus suivie au monde sur TikTok.

Selon Marco Prud'Homme, PDG de Nolinor Aviation et un des premiers investisseurs de l'agence : « Au début, il était difficile de prévoir l'impact que notre présence sur TikTok aurait. Nous savions que nous avions un potentiel intéressant, mais nous n'aurions pas pu imaginer les résultats actuels. Certaines de nos vidéos ont des dizaines de millions de vues, #nolinor a plus de 300 millions de vues ! Aujourd'hui, nous savons que la plupart des employés que nous embauchons ont découvert notre entreprise sur cette plateforme. Pour la première fois depuis 30 ans, l'entreprise a d'ailleurs reçu un grand nombre de candidatures venant du monde entier. »

Karyane Boisjoli-Desjardins, Directrice de la stratégie et de l'image de marque chez BDK, ajoute : « L'entreprise a cru au potentiel de notre équipe. Nous avons eu carte blanche pour créer du contenu sur toutes les plateformes, ce qui nous a permis de positionner Nolinor comme leader québécois sur TikTok et comme la compagnie aérienne la plus suivie au Québec sur Instagram. L'engagement et l'implication des employés de Nolinor ont fait toute la différence. »

Pour Neil Cameron, Chef des partenariats avec les agences canadiennes chez TikTok, l'atteinte de ce jalon marque un point tournant dans la place des organisations au sein de ce réseau social : « Nolinor a compris que le fait de se montrer comme un membre de la communauté est la meilleure façon de gagner l'amour de la marque et d'obtenir des résultats significatifs.»

Atteindre cet objectif important n'est que le début pour l'agence BDK, qui doit maintenant répondre à la forte demande de nombreuses entreprises souhaitant elles aussi atteindre ce niveau de popularité sur les plateformes numériques émergentes. L'agence est en train de renforcer son équipe et prévoit de déménager d'ici la fin de l'année dans un nouveau studio de création numérique situé à Blainville.

À propos de Nolinor Aviation

Fondée en 1992, Nolinor Aviation est la plus grande entreprise de transport aérien spécialisée dans les vols commerciaux nolisés au Canada. Nolinor offre des services de transport vers toutes les régions du Québec, des autres provinces canadiennes, des États-Unis et ailleurs dans le monde, incluant les pistes de gravier et de glace des régions éloignées.

À propos de BDK

Inaugurée en 2022, l'agence d'image de marque BDK se spécialise dans le positionnement social et la création de contenu novateur et adapté aux différentes plateformes en proposant des solutions avant-gardistes à des clients de toutes les industries

