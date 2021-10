Une action dérangeante pour faire du déneigement un enjeu électoral

Les personnes en situation de handicap utilisent les grands moyens pour se faire entendre

MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Des membres d'Ex aequo et leurs alliés perturberont la tenue du débat entre Valérie Plante et Denis Coderre organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain lundi le 18 octobre prochain en créant un banc de neige artificielle à l'entrée du Centre Sheraton situé au 1201, Boul. René-Lévesque O. à Montréal, là où aura lieu l'événement.

L'objectif de cette action est de symboliser le confinement que vivent les personnes en situation de handicap l'hiver dû à un déneigement déficient des débarcadères prévus pour le transport adapté. Tandis que les candidat-e-s qui convoitent le poste de maire-sse s'apprêtent à débattre sur les manières de relancer l'économie de la métropole, n'oublions pas que les personnes en situation de handicap veulent elles aussi contribuer à faire revivre le centre-ville de Montréal été comme hiver. Encore faut-il qu'elles puissent s'y rendre…

Les conséquences d'un mauvais déneigement

Avant d'en être rendu à perturber un tel événement pour se faire entendre, nous avons à plusieurs occasions, et ce, depuis plusieurs années, interpelé les élus et les fonctionnaires responsables du déneigement à Montréal quant aux lacunes flagrantes en termes de déneigement et les conséquences graves qui en découlent pour les personnes en situation de handicap. Rendez-vous médicaux manqués, difficulté à se rendre à l'école ou au travail n'en sont que quelques exemples.

« On veut que le transport adapté soit traité sur un pied d'égalité avec les autres moyens de transport. On n'accepterait pas de fermer le métro à chaque fois qu'il neige. Quand les débarcadères ne sont pas déneigés, c'est comme si on fermait le transport adapté. Pourquoi on tolère ça? »

- Patrick Desjardins, président d'Ex aequo

« Ça m'est arrivé souvent de rester coincée dans la neige avec mon fauteuil manuel ou mon quadriporteur. J'ai souvent dû appeler la police pour qu'ils m'aident à me déprendre. J'avais pour projet de retourner à l'école, mais là j'ose plus. C'est rendu que j'ai peur de sortir l'hiver parce que je ne veux pas rester prise. C'est pas une vie de toujours avoir peur de sortir. »

- Christiane Forget, militante d'Ex aequo

En résumé, la piètre qualité du déneigement affecte collatéralement les droits fondamentaux d'accès à l'éducation, à des soins de santé et plus largement à la participation des personnes en situation de handicap à la société.

Nos revendications

Ce que nous demandons est très simple : que Valérie Plante et Denis Coderre s'engagent à déposer un plan d'action avant l'hiver prochain s'ils sont élus pour assurer que les débarcadères soient déneigés en même temps que les trottoirs suite à une bordée de neige. Nous demandons également que la Ville procède à des inspections terrain lors des opérations de déneigement afin d'assurer le respect de ce principe. À l'heure actuelle, même si la politique de déneigement de la Ville stipule que les débarcadères doivent être déneigés en même temps que les trottoirs, la réalité est tout autre sur le terrain. La Ville ne récolte pas non plus de données spécifiques sur le déneigement des débarcadères lors des inspections. Comment compte-t-elle alors s'assurer de faire respecter sa politique?

Les Montréalais et Montréalaise gagneraient tous et toutes à un meilleur contrôle de la qualité du déneigement. Il est de la responsabilité de la Ville de faire appliquer ses politiques.

Pour en connaître davantage sur nos revendications, vous être invités à venir nous rencontrer aux portes du Centre Sheraton vers 17h00, tandis que le débat entre Valérie Plante et Denis Coderre est prévu pour 18h30 à cet endroit.

Fondé en 1980, Ex aequo est un organisme montréalais qui se consacre à la promotion et à la défense des droits des personnes ayant une déficience motrice. Il promeut l'accessibilité universelle comme moyen de rendre possible l'inclusion sociale.

SOURCE Ex aequo

Renseignements: Cynthia Gélinas, Responsable des communications, Ex aequo, [email protected], (514)288-3852 poste 230; Olivier Dupuis, Agent de défense collective des droits en matière d'accessibilité universelle à la Ville de Montréal, Ex aequo, [email protected], (514)288-3852 poste 225

Liens connexes

www.exaequo.net