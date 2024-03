TORONTO, le 14 mars 2024 /CNW/ - Le cabinet Rochon Genova LLP annonce qu'une action collective nationale a été autorisée par la Cour supérieure du Québec au nom de toutes les personnes au Canada qui se sont fait prescrire et ont ingéré le médicament antipsychotique sur ordonnance REXULTI® au cours de la période visée par le recours, à savoir à compter du 16 février 2017, et qui ont développé un ou plusieurs des comportements compulsifs et troubles du contrôle des impulsions suivants : jeu compulsif, hypersexualité, frénésie alimentaire, achats et/ou dépenses compulsifs. REXULTI® est un médicament antipsychotique atypique prescrit pour la schizophrénie et comme traitement d'appoint pour le trouble dépressif majeur.

Les demandeurs allèguent que REXULTI® cause des comportements compulsifs et des troubles du contrôle des impulsions, y compris le jeu compulsif, l'hypersexualité, le magasinage compulsif et la frénésie alimentaire, et que les défenderesses, Otsuka Canada Pharmaceutical Inc. et Lundbeck Canada Inc., ont omis d'avertir les membres du groupe et leurs médecins de ce risque. Ils allèguent que les défenderesses ont omis de mener des recherches et des tests adéquats concernant ces effets secondaires et qu'ils ont conspiré pour dissimuler les risques de ces effets secondaires néfastes aux membres du groupe. Il est également allégué que les manquements et les actes des défenderesses ont causé un préjudice aux membres du groupe.

L'action vise, entre autres, à obtenir des dommages-intérêts pour les dommages corporels et les pertes financières, ainsi que pour les dommages prétendument subis par les membres de la famille des personnes utilisant du REXULTI®.

Les défenderesses nient ces allégations et la Cour supérieure n'a pas encore statué sur le bien-fondé de l'action collective. Toutefois, si vous vous êtes fait prescrire et avez ingéré du REXULTI® pendant la période visée par le recours, à savoir à compter du 16 février 2017, et que vous avez développé un ou plusieurs des comportements compulsifs et des troubles du contrôle des impulsions décrits ci-dessus, vos droits sont touchés par cette action. Si vous souhaitez rester dans l'action, vous n'avez pas besoin de prendre d'autres mesures. Si vous souhaitez vous exclure de l'action, vous devez transmettre un formulaire d'exclusion signé avant le 15 mars 2024 par messager, courrier recommandé ou certifié, au greffe de la Cour supérieure du Québec, Palais de justice de Montréal, 1, rue Notre-Dame Est, salle 1.120, Montréal (Québec) H2Y 1B6, Numéro de dossier de Cour : 500-06-000948-188.

Pour en savoir plus sur vos droits, contactez les avocats du groupe ou visitez leur site Web à l'adresse suivante : https://www.rochongenova.com/current-class-action-cases/rexulti/.

La publication de cet avis a été autorisée par la Cour supérieure du Québec. Veuillez ne pas contacter la Cour.

