UNE 6e ÉDITION POUR LE RENDEZ-VOUS DES EMPLOYEURS DU NORD-DU-QUÉBEC - L'arrêt RH de l'année mettra en perspective les différentes réalités vécues par les entreprises en 2022

CHIBOUGAMAU, QC, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - La Société d'aide au développement des collectivités (SADC) Chibougamau-Chapais, en collaboration avec différentes organisations régionales, telles que la Direction régionale de Services Québec du Nord-du-Québec, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), la Société du Plan Nord (SPN), Investissement Québec, l'Administration régionale Baie-James, la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais et le Centre d'entrepreneurship Nordique, est heureuse d'annoncer la tenue de la 6e édition du Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec. Cet événement régional, qui s'adresse aux employeurs du Nord-du-Québec de tout type d'entreprises, aura lieu au Centre Sportif et Communautaire de Chapais le 28 septembre 2022.

Offert cette année pour la première fois en formule hybride, cet événement a pour objectif d'outiller les participants aux différentes pratiques, approches et réflexions relatives au domaine des ressources humaines et à peaufiner leurs connaissances en la matière.

Répondre aux défis des entreprises d'aujourd'hui

Alors que le marché du travail a subi des changements drastiques au cours des dernières années, les enjeux continuent d'évoluer. Les employeurs ont dû apprendre à composer avec de nouvelles réalités, s'adapter, se transformer, et le cheminement est loin d'être terminé. Le rôle des ressources humaines est en constante évolution et les employeurs doivent plus que jamais sortir de leur zone de confort. Enfin, considérant le manque de ressources humaines, les entreprises doivent adapter leurs pratiques et répondre de manière plus personnalisée aux besoins de leur main-d'œuvre.

Les participants assisteront à des conférences portant sur différents domaines d'expertise et pourront échanger directement avec des conférenciers chevronnés comme Jean-Baptiste Audrerie, Yasmine Mohamed, le Dr Nicolas Chevrier et Anthony Vendrame. Ces conférenciers aborderont plusieurs thèmes touchant le marché du travail régional tels que : le recrutement et l'attraction de la main-d'œuvre, l'engagement et le développement organisationnel, la culture d'entreprise, l'expérience employé et le bien-être au travail.

LES REMARQUABLES

Cette année, dans la continuité du Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec, la SADC Chibougamau-Chapais, la SPN ainsi que la direction régionale de Services Québec du Nord-du-Québec, souhaitent mettre en lumière les entreprises du Nord-du-Québec qui se démarquent dans leurs pratiques de gestion des ressources humaines. LES REMARQUABLES, un prix distinction en ressources humaines pour les organisations du Nord-du-Québec, a donc été créé. Les lauréats seront annoncés le 28 septembre prochain.

Pour consulter la programmation et pour connaître les modalités d'inscription, visitez : rvenordqc.ca

Citations :

« La SADC Chibougamau-Chapais soutient les entreprises de la région dans leur gestion et contribue activement à leur développement. Il est donc tout naturel pour nous de collaborer à la création d'une journée unique et rassembleuse permettant entre autres de réaffirmer la position de force des ressources humaines, mais surtout, d'équiper les organisations locales à parfaire leur coffre à outils relationnel. »

- Annie Potvin, directrice générale, Société d'aide au développement des collectivités Chibougamau-Chapais

« En adéquation avec sa mission de favoriser le développement économique et d'accompagner les entreprises sur l'ensemble du territoire, Investissement Québec est fier de contribuer à la 6e édition du Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec, organisé par la SADC, qui permettra de soutenir les entreprises de la région dans leur développement. »

- Nancy Lefebvre, directrice régionale, Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec, Investissement Québec

« Le Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec, c'est le témoignage d'une mobilisation des acteurs régionaux afin de soutenir les employeurs qui font face à des défis en gestion des ressources humaines. Il permet de mettre de l'avant les particularités du territoire afin que les entreprises adaptent leurs pratiques et se positionnent comme employeurs de choix. L'Administration régionale Baie-James est fière de soutenir cette initiative structurante qui saura contribuer aux nombreux efforts d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre à la Baie-James. »

- Marie-Claude Brousseau, directrice générale, Administration régionale Baie-James

« La gestion des ressources humaines est primordiale, et souvent, la réussite d'une entreprise peut en dépendre. C'est pourquoi la Chambre de Commerce de Chibougamau Chapais se fait un point d'honneur d'adresser les enjeux et défis qui peuvent y être reliés au sein de la région et son implication au sein du Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec en est un bon exemple. Nous avons confiance que cet événement permettra d'offrir des pistes de solution intéressantes aux différentes entreprises et employeurs de la région. »

- Sébastien Vandal, président, Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais

« Beaucoup d'efforts sont investis dans le Nord-du-Québec afin de favoriser le développement socio-économique de la région. Le Centre d'entrepreneurship Nordique, en collaboration avec l'ensemble des acteurs sectoriels du Nord-du-Québec, se veut mobilisateur comme porteur d'opportunités d'affaires face aux grands projets dans la région et soutien le développement des différentes sphères entourant l'entrepreneuriat, grâce, entre autres, au programme Mentorat. Je suis convaincu que les discussions tenues lors du Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec, qui se tiendra le 28 septembre prochain, sauront vivement animer et égayer la fibre entrepreneuriale locale de ses participants. Au plaisir de vous y voir ! »

- Pierre Desjardins, président, Centre d'entrepreneurship Nordique

À propos de la SADC Chibougamau-Chapais

Depuis plus de 30 ans, la SADC Chibougamau-Chapais a pour mission de stimuler la participation de la collectivité de Chibougamau-Chapais dans la prise en charge de son avenir. Elle participe à mettre sur pied de nouvelles entreprises dynamiques et contribue à développer les entreprises existantes en permettant la consolidation ou l'expansion de leurs services par le biais de services techniques et financiers.

À propos du MTESS

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale contribue à la prospérité et au développement du Québec, notamment en favorisant l'équilibre du marché du travail et l'atteinte de conditions de travail équitables et de relations de travail harmonieuses ainsi qu'en diffusant de l'information sur l'emploi et le travail. Il soutient également l'inclusion économique et sociale des personnes les plus vulnérables et l'action communautaire et bénévole. Dans la région du Nord-du-Québec, comme dans le reste du territoire québécois, les citoyens et les entreprises peuvent accéder à une multitude de services gouvernementaux dans les bureaux de Services Québec.

À propos du MIFI

Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration sélectionne les personnes immigrantes, les soutient dans leurs démarches de francisation et leur offre les services nécessaires pour faciliter leur intégration au Québec. Il sensibilise également l'ensemble de la population québécoise à la diversité pour construire un environnement toujours plus inclusif.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos de la Société du Plan Nord

La Société du Plan Nord contribue, dans une perspective de développement durable, à la planification et au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

À propos de l'Administration régionale Baie-James

L' Administration régionale Baie-James agit au bénéfice des Jamésiens pour toute question relative au développement régional. À ce titre, elle est l'interlocutrice privilégiée auprès du gouvernement. Elle soutient la concertation des partenaires et donne des avis au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Également, elle établit des ententes avec les ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans le développement régional, en vue d'exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à la mise en œuvre de priorités régionales et pour adapter les actions et les programmes gouvernementaux aux particularités régionales.

À propos de la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais

La mission de la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais (CCCC) est d'informer, rassembler, développer et aider les entrepreneurs. L'organisme tire sa raison d'être de la satisfaction des besoins de ses membres. Elle se fait donc un devoir de les satisfaire et d'offrir un service équitable à tous. La CCCC assure également une cohérence et une transparence dans ses actions en faisant preuve d'intégrité face à tous ses partenaires. La CCCC possède un vaste réseau pour assurer le plein succès de ses actions et la croissance des entreprises de Chibougamau et Chapais.

À propos du Centre d'entrepreneurship Nordique

Depuis maintenant 20 ans, le Centre d'entrepreneurship Nordique poursuit la mission de développer la culture entrepreneuriale dans la région Nord-du-Québec, de stimuler et promouvoir l'entrepreneuriat et de soutenir le maintien en affaires des entreprises existantes, supportant ainsi le développement socio-économique du territoire nordique.

