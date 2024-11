Une 45e édition prometteuse pour Québec Mines + Énergie!

QUÉBEC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite toutes les personnes intéressées par les secteurs minier et énergétique à participer à la 45e édition de l'événement Québec Mines + Énergie (QM+É), qui aura lieu du 18 au 21 novembre 2024, au Centre des congrès de Québec. Ce rendez-vous de réseautage et de partage de connaissances scientifiques se déroulera sur le thème « Le développement responsable de nos ressources : un gage de prospérité » et réunira plus de 2 350 congressistes.

L'événement QM+É propose une multitude de séances autour de sujets d'actualité, un salon d'exposition et de riches occasions d'échanges. L'édition 2024 prévoit 10 formations spécialisées, quelque 225 conférences, plus de 130 exposants ainsi que plusieurs activités de réseautage pour rencontrer des intervenants et intervenantes du milieu. De plus, huit salles de rencontres seront mises à la disposition des congressistes pour favoriser les échanges, et une scène active dans le salon d'exposition permettra à 60 entreprises, ministères et organismes de présenter leurs produits et services. Mentionnons également que des délégations des États-Unis, de la France et de l'Union européenne seront mises à l'honneur à l'occasion des sessions internationales.

Voici un aperçu des nombreux sujets qui seront abordés :

Modernisation de la Loi sur les mines

Minéraux critiques et stratégiques

Développement minier et acceptabilité sociale

Décarbonation et exploitation écoresponsable

Restauration minière

Efficacité et transition énergétiques

Énergies renouvelables

Autonomie énergétique

Partenariats avec les communautés autochtones

Avancées géoscientifiques et initiatives de recherche

Journées éducatives Découverte

L'offre jeunesse de QM+É, qui est de retour cette année, proposera deux jours et demi d'activités stimulantes et enrichissantes destinées aux jeunes de 4e, 5e et 6e année du primaire et de 1re et 2e année du secondaire. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour en apprendre davantage sur les géosciences, l'innovation, les énergies renouvelables, l'écoresponsabilité, l'environnement ainsi que leurs interrelations dans notre quotidien.

Concours étudiants et affichage scientifique

La relève étudiante de niveaux universitaire et collégial en géosciences est quant à elle invitée à participer aux différents défis étudiants : le Défi de la recherche en géosciences, le Défi Explo, le Défi minier et le Défi de la restauration minière. Plusieurs bourses seront offertes aux personnes gagnantes, en collaboration avec la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM), la Société d'investissement dans la diversification de l'exploration (SIDEX), l'Association minière du Québec (AMQ) et GBI Services d'ingénierie.

Par ailleurs, QM+É revient aussi avec sa traditionnelle exposition d'affiches géoscientifiques, présentées par des professionnels, chercheurs et étudiants.

Inscriptions

Les inscriptions pour cette 45e édition de QM+É se poursuivent jusqu'à la tenue du congrès.

Tous les détails entourant le programme et les inscriptions se trouvent sur le site Web de Québec Mines + Énergie.

