Une 17e édition qui bat tous les records! - Plus de 300 manufacturiers convergent au plus important événement de maillage industriel québécois

MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui que s'amorce la 17e édition de la Journée Donneurs d'ordres / Fournisseurs (JDOF) de STIQ, où plus de 1 000 rencontres d'affaires entre 60 donneurs d'ordres d'envergure et 200 PME manufacturières québécoises auront lieu. Cet événement phare de STIQ réunit 500 représentants de l'industrie autour d'un seul et même objectif : renforcer les chaînes d'approvisionnement manufacturières québécoises. La JDOF permet, au-delà de donner la chance aux PME québécoises d'avoir un premier contact avec les donneurs d'ordres locaux et étrangers, de faire découvrir aux maîtres d'œuvre de nouvelles sources d'approvisionnement grâce aux rencontres d'affaires soigneusement planifiées.

« Nous sommes heureux de constater que les donneurs d'ordres et les PME sont toujours au rendez-vous année après année. Cette 17e édition bat d'ailleurs tous les records ! Cela nous indique que l'événement est profitable, et que la croissance est assurément au rendez-vous dans ces entreprises. Les contacts effectués au cours de cet événement mènent à l'attribution de milliers de dollars de contrats pour des PME manufacturières québécoises chaque année. STIQ a su faire évoluer cette journée de façon exponentielle au cours des 17 dernières années, en misant sur sa mission première, soit de contribuer à répondre aux besoins des PME et des grands donneurs d'ouvrage. Grâce à son expertise unique en matière d'optimisation du maillage d'affaires, STIQ propulse le succès des entreprises d'ici. »

- M. Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ

En plus des rencontres B2B, les participants auront la chance d'assister à des conférences présentées par des entrepreneurs innovants. La journée débute avec la conférence de CAE et son partenaire clé Estampro, alors que les conférenciers invités relateront l'histoire à succès de leur partenariat. Lors du dîner, au tour des deux conférenciers de Nova Bus de présenter les grandes étapes de réalisation du projet d'un tout nouvel autobus électrique, de la vision stratégique aux impacts sur la chaîne d'approvisionnement.

« AluQuébec est fière d'être le partenaire principal de la JDOF pour une 8e année consécutive. Au fil des ans, nous avons été témoins des nombreuses retombées positives de cet événement, tant pour les donneurs d'ordres que pour les fournisseurs. En plus de favoriser le maillage, cette journée est sans contredit un lieu exceptionnel pour rencontrer des manufacturiers québécois, dont plusieurs sont issus du secteur de l'aluminium. »

- M. François Racine, président-directeur général d'AluQuébec, la Grappe industrielle de l'aluminium.

À propos de STIQ

Fondée en 1987, STIQ est une association multisectorielle d'entreprises québécoises qui a pour mission de développer les relations d'affaires et améliorer la compétitivité des chaines d'approvisionnement manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie. Fort du plus grand réseau manufacturier du Québec, STIQ agit comme activateur de performance en créant des maillages fructueux et en déployant des programmes d'amélioration sur mesure.

SOURCE STIQ

Renseignements: Cindy Mc Culloch, Directrice des communications, partenariats et événements, STIQ, 514 875-8789 poste 232, [email protected], www.stiq.com