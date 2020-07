Une 16e rue piétonne dans Ville-Marie : l'expérience commerciale de la rue Crescent améliorée

MONTRÉAL, le 24 juill. 2020 /CNW Telbec/ - En réponse à la demande de l'Association des marchands de la rue Crescent et de Destination centre-ville, la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante, est heureuse d'annoncer la piétonnisation de la rue Crescent dès le 24 juillet et jusqu'au 30 septembre 2020, entre le boulevard de Maisonneuve Ouest et la rue Sainte-Catherine Ouest.

« Alors que la belle saison bat son plein, l'arrondissement de Ville-Marie répond à la demande de l'Association des marchands de la rue Crescent et offrira plus d'espace aux commerçants. Les Montréalaises et les Montréalais pourront bénéficier d'un endroit supplémentaire au centre-ville où il sera agréable d'encourager l'économie locale, de manger, ou tout simplement de prendre l'air. Les nombreux restaurateurs de l'artère auront ainsi plus de superficie pour l'installation de leur terrasse, essentielles à l'industrie de la restauration. Cette nouvelle piétonnisation vient affirmer la personnalité gastronomique et divertissante de Montréal durant l'été et en fait un lieu de destination privilégié », a déclaré la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante.

« L'Association des marchands de la rue Crescent est ravie de la réponse de l'arrondissement de Ville-Marie et de la rapidité avec laquelle il a répondu au souhait des commerçants de permettre cette piétonnisation qui, nous en sommes convaincus, offrira une expérience positive tant aux Montréalaises et Montréalais qu'aux visiteurs, et qui donnera un sérieux coup de pouce aux commerçants qui vivent des moments difficiles en cette période de pandémie », a indiqué Sandy Greene, directrice de l'Association des marchands de la rue Crescent.

Cette piétonnisation s'inscrit dans la volonté de l'administration municipale de relancer le centre-ville de Montréal, qui a été fortement touché par la pandémie, et de lui permettre de retrouver toute sa vitalité, en conformité au plan d'aménagement urbain et d'animation culturel annoncé mardi, de concert avec le Partenariat du Quartier des spectacles et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Ce plan évolutif et progressif vise à animer le centre-ville à travers différentes piétonnisations et aménagements de l'espace public, ainsi qu'une offre culturelle bonifiée.

Cette initiative est une nouvelle invitation au public montréalais et des régions avoisinantes à participer à la relance du centre-ville, tout en vivant une expérience sécuritaire qui respecte les normes de santé publique. La piétonnisation soutiendra la reprise des activités commerciales et facilitera le respect des mesures de distanciation avec lesquelles toutes et tous devront composer au cours des prochains mois.

