Unbxd collabore avec Peak Activity afin de proposer une implémentation du commerce sans tête pour les entreprises de commerce électronique

« Chez Peak Activity, nous aidons les détaillants en ligne à créer des expériences numériques qui sont rapides à mettre en place, rapides à charger, et à offrir des expériences clients personnalisées. Grâce à la puissance d'Unbxd, nous sommes en mesure d'aider les acheteurs à naviguer rapidement sur ces sites et de les mettre en contact avec les produits qu'ils sont les plus susceptibles d'acheter », explique Manish Hirapara, chef de la direction de Peak Activity.

Unbxd, grâce à sa pertinence alimentée par l'intelligence artificielle et à ses interfaces robustes et fiables de programmation d'application (APIs) sur une plateforme infonuagique, aide Peak Activity à améliorer l'expérience d'achat sur site de l'acheteur et à stimuler les conversions pour ses clients. Unbxd ajoute un niveau supplémentaire de science des données et d'analyses pour les clients de Peak Activity afin de leur fournir des informations utiles et de les aider à prendre des décisions d'affaires éclairées.

« Grâce à notre partenariat avec Peak Activity, nous permettons une commercialisation plus rapide pour tous les détaillants en ligne qui cherchent à optimiser les interactions d'achat permettant la découverte de produits », explique Pavan Sondur, chef de la direction d'Unbxd. Il ajoute : « Notre gamme de produits a non seulement permis aux détaillants de constater un engagement accru de la part des acheteurs tout au long du processus d'achat, mais a également permis à Peak Activity de maximiser le retour sur investissement de ses clients grâce à la mise en place du commerce sans tête. »

À propos de Peak Activity :

Peak Activity s'associe aux entreprises afin d'améliorer leurs résultats numériques en créant des plateformes de commerce électronique et des expériences de marketing numérique qui les aident à développer leur activité. Elle fournit de l'innovation, une technologie nouvelle et des solutions mobiles aux entreprises qui ont opté pour le commerce électronique. Les capacités de Peak Activity couvrent un large éventail de secteurs et d'industries, notamment l'hôtellerie, le secteur manufacturier, la vente au détail, la biotechnologie, l'immobilier et la finance.

À propos d'Unbxd :

Unbxd est une solution de recherche pour le commerce électronique basée sur l'intelligence artificielle qui comprend les intentions des acheteurs et les met en relation avec les produits qu'ils sont les plus susceptibles d'acheter -- à travers le processus de recherche du site, de navigation et de recommandation d'achat. Unbxd alimente la recherche pour plus de 1300 sites de commerce électronique dans plus de 40 pays. La solution de découverte de produits d'Unbxd est conçue sur mesure pour être déployée dans des marchés verticaux tels que la mode, les soins de santé, la pharmacie, les pièces détachées automobiles, la décoration intérieure, le commerce électronique d'entreprise à entreprise et les commerces à grande surface. Pour plus d'informations, visitez unbxd.com ou suivez-les sur LinkedIn .

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1216105/Unbxd_Peak_Activity_PR_Video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1000849/unbxdlogo_black_Logo.jpg

SOURCE Unbxd Inc.

Liens connexes

http://www.unbxd.com