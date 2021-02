SAN MATEO, Californie, 4 février 2021 /CNW/ - Unbxd Inc. , un important fournisseur de solutions de recherche et de découverte de produits axées sur l'intelligence artificielle a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Google Cloud. Dans le cadre de cette coopération, Unbxd offrira son service de recherche commerciale, hébergé sur Google Cloud, à des clients de détail. Unbxd tirera également parti des technologies avancées de recherche, de recommandations et d'intelligence artificielle de Google Cloud pour favoriser la découverte de produits pour les clients de détail.

Afin de transformer et de moderniser le commerce numérique, les détaillants cherchent à offrir des expériences attrayantes aux clients et à accélérer la transformation en tirant parti de nouvelles capacités et de nouveaux services dans une infrastructure hautement évolutive et fiable. Ils cherchent à créer des interactions avec les clients du magasin en ligne d'une manière contextuelle, pertinente et personnalisée.

« Chez Unbxd, nous sommes ravis de collaborer avec Google Cloud pour offrir aux magasins de détail un service de recherche commerciale propulsé par l'intelligence artificielle et alimenté par les technologies d'intelligence artificielle de Google Cloud. La modernisation numérique est devenue une initiative de premier plan pour le secteur de la vente au détail. Notre collaboration avec Google Cloud accélérera notre déploiement et nous permettra d'offrir un parcours client incroyable, tout en faisant en sorte que les commerçants puissent s'aligner facilement et de façon créative sur leurs objectifs d'affaires », a déclaré Pavan Sondur, PDG et cofondateur d'Unbxd.

« Notre collaboration avec Google est un pas vers l'accélération de notre cheminement vers cette mission. L'hébergement de notre solution sur Google Cloud permet non seulement d'accroître la performance, la sécurité et la crédibilité de notre solution, mais aussi de la différencier du reste du marché. Nous sommes ravis de travailler avec Google pour faire de la modernisation du commerce électronique une réalité dans le monde entier! »

« Les détaillants doivent avoir une profonde compréhension de chacun de leurs clients pour gagner et maintenir leur fidélité. Nous avons une liste exhaustive de solutions prêtes à la production à Google Cloud Marketplace qui permettent aux entreprises de gérer leurs activités avec efficacité et facilité. En travaillant avec Unbxd, nous aidons les clients de détail à tirer davantage parti des technologies pour moderniser et renforcer leurs stratégies de commerce électronique », déclare Nirav Sheth, directeur, Ventes aux partenaires et ISV, Google Cloud.

À propos d'Unbxd

Unbxd est une plateforme de recherche de commerce électronique axée sur l'intelligence artificielle qui comprend les intentions des acheteurs et leur présente les produits qu'ils sont les plus susceptibles d'acheter dans le cadre d'un parcours d'achat. Unbxd permet d'effectuer des recherches sur plus de 1 300 sites de commerce électronique dans plus de 40 pays. La solution de découverte de produits d'Unbxd est conçue sur mesure pour être déployée dans des marchés verticaux comme ceux de la mode, des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des pièces automobiles, de la décoration intérieure, du commerce interentreprises et des marchands de masse. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site unbxd.com ou suivez-les sur LinkedIn.

