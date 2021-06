SAN MATEO, Californie, 14 juin 2021 /CNW/ - Unbxd Inc. , un important fournisseur de solutions de recherche et de découverte de produits axées sur l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui qu'elle était désormais offerte sur Google Cloud. Les détaillants et les marques hébergés sur Google Cloud peuvent maintenant tirer parti d'une intégration plus poussée des produits, d'une approche de facturation unifiée et d'une mise en marché plus rapide, tout en offrant une expérience de commerce numérique enrichissante à leurs acheteurs.

Afin de transformer les expériences numériques, les détaillants cherchent à déployer de nouvelles fonctionnalités technologiques dans une infrastructure hautement évolutive et fiable. Ils veulent créer des solutions pour que les clients puissent interagir avec le magasin en ligne d'une manière qui soit contextuelle, pertinente et personnalisée.

Le fait qu'Unbxd soit offert sur Google Cloud Marketplace permet aux magasins en ligne, aux intégrateurs de système et à l'écosystème de partenaires de découvrir plus facilement la meilleure solution de recherche et de découverte de produits. Grâce à l'approche d'Unbxd entièrement basée sur les API, ils peuvent maintenant intégrer de façon transparente un site Web de commerce électronique avec la fonction de recherche de commerce en tant que service d'Unbxd.

Pavan Sondur, chef de la direction et cofondateur d'Unbxd a déclaré : « Le renforcement de notre relation avec Google Cloud est une initiative stratégique visant à atteindre un plus grand nombre de magasins en ligne à l'échelle mondiale au cours des cinq prochaines années. En hébergeant notre offre sur Google Cloud Marketplace, nous permettons aux magasins de détail de choisir plus facilement Unbxd pour créer un parcours de magasinage unique et personnalisé pour les acheteurs. » Il a ajouté : « Les marques et les détaillants peuvent maintenant acheter des solutions Unbxd au moyen de Google Cloud Marketplace, ce qui facilite la mise en œuvre, accélère l'intégration et offre des expériences numériques puissantes. »

Unbxd et Google Cloud collaboreront dans le cadre des efforts de mise sur le marché, ce qui facilitera la tâche des clients qui souhaitent exploiter et mettre à niveau l'offre de services Unbxd : recherche, navigation et recommandation de sites.

« Offrir des expériences de vente en ligne exceptionnelles est plus important que jamais, a déclaré Nirav Sheth, directeur, Partenariats, Google Cloud. « Grâce à son accessibilité sur Google Cloud Marketplace, Unbxd permet aux entreprises de déployer et de gérer très facilement leur solution en tant que service sur Google Cloud et, ultimement, d'offrir rapidement aux consommateurs d'excellentes capacités de recherche et de découverte de produits. »

À propos d'Unbxd

Unbxd est une plateforme de recherche de commerce électronique axée sur l'intelligence artificielle qui comprend les intentions des consommateurs et leur présente les produits qu'ils sont les plus susceptibles d'acheter dans le cadre d'un parcours d'achat. Unbxd permet d'effectuer des recherches sur plus de 1 300 sites de commerce électronique dans plus de 40 pays. La solution de découverte de produits d'Unbxd est conçue sur mesure pour être déployée dans des marchés verticaux comme ceux de la mode, des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des pièces automobiles, de la décoration intérieure, de la vente interentreprises et des marchands de masse. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site unbxd.com ou suivez-les sur LinkedIn .

