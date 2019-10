Unanimité à Québec pour que le gouvernement canadien paie sa juste part en santé

QUÉBEC, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est à l'unanimité que les partis ont adopté la motion présentée par la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, réclamant que le gouvernement du Canada paie sa juste part pour assurer des services de santé aux Québécois.

Dans son intégralité, la motion pouvait se lire ainsi : « Que l'Assemblée nationale exige du prochain gouvernement canadien qu'il s'engage à combler le déséquilibre dans les investissements en santé en transférant au Québec l'ensemble des sommes réclamées par le gouvernement du Québec, et ce, à l'intérieur de son prochain mandat. » Le texte sera transmis aux chefs des partis politiques en lice dans la présente campagne électorale fédérale par le biais du cabinet de la présidence de l'Assemblée nationale.

« C'est dans des moments comme ceux-là que nous devons dépasser les luttes partisanes et exiger que le Canada rende aux Québécois ce qu'il leur doit. On ne doit pas se coucher devant le gouvernement canadien qui nous prive de milliards de dollars qui sont destinés à nos aînés, à nos enfants, nos parents, et à tous les Québécois qui en ont vraiment besoin. C'est le rôle de l'Assemblée nationale que de défendre les Québécois et d'exiger la fin de ce détournement de fonds », affirme la députée de Marie-Victorin.

Le gouvernement du Québec estime dans son dernier budget le déficit des Transferts canadiens en matière de Santé (TCS) à plus de 13,7 milliards de dollars d'ici 2027.

