Un « vote pour l'énergie » donnera au Canada un rôle de premier plan sur la scène internationale

OTTAWA, le 3 juin 2019 /CNW/ - Le prochain gouvernement fédéral du Canada aura avantage à articuler une vision stratégique à long terme pour le développement de l'industrie du pétrole et du gaz naturel. Selon l'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), une telle approche favorisera l'emploi et la prospérité pour tous les Canadiens, tout en répondant à la demande croissante d'énergie dans le monde grâce à une source énergétique produite de façon responsable.

L'ACPP souligne que l'énergie canadienne reflète les valeurs de notre pays, qu'il s'agisse d'innovation environnementale, de réconciliation autochtone, d'implication des communautés, ou de leadership en matière d'organisation du travail et de droits humains. Le pétrole et le gaz naturel canadiens font plus que répondre aux besoins énergétiques mondiaux : ils offrent une alternative largement préférable à des sources d'énergie produites de façon moins responsable.

Dans son programme énergétique fédéral 2019 (Les Priorités de l'industrie du pétrole et du gaz naturel : affirmer la place le Canada sur la scène mondiale), l'ACPP recommande à tous les partis politiques fédéraux du Canada de résoudre les défis de l'industrie en matière d'accès aux marchés, de réglementation, de prospérité autochtone, d'innovation environnementale et de fiscalité.

Le prochain gouvernement fédéral a la possibilité de donner au Canada un rôle clé sur la scène mondiale, à condition qu'il crée les conditions nécessaires pour :

Appuyer la réalisation des grands projets de pipelines et de gaz naturel liquéfié ;

Répondre aux besoins canadiens en pétrole et en gaz naturel avec la production nationale ;

Accroître la participation des collectivités et des entreprises autochtones à l'industrie canadienne du pétrole et du gaz naturel ;

Doubler le niveau actuel d'investissement dans l'industrie d'ici quatre ans, pour revenir au niveau de 2014 ou même le dépasser ;

Augmenter la part canadienne de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel.

Il est également du ressort du gouvernement fédéral d'assurer la prospérité nationale à l'aide d'un régime de réglementation qui évalue les projets de pétrole et gaz naturel en temps opportun et offre des garanties aux Canadiens de même qu'aux investisseurs. La hausse des investissements et de la compétitivité dans l'industrie se traduira par d'importantes retombées socio-économiques à travers le pays.

C'est pourquoi lors de la prochaine élection fédérale, il est important que tous les Canadiens « votent pour l'énergie ».

La vision énergétique fédérale de l'ACPP vise à informer les Canadiens sur les préoccupations et la vision du l'industrie du pétrole et du gaz naturel, sans prendre parti ni faire de publicité. L'industrie énergétique relève de la responsabilité du gouvernement fédéral, quelle que soit son allégeance politique. L'ACPP n'appuie aucun parti ou candidat en particulier, pas plus qu'elle ne s'y oppose.

Le document Les Priorités de l'industrie du pétrole et du gaz naturel : affirmer la place le Canada sur la scène mondiale est disponible ici.

Citations de Tim McMillan, président et chef de la direction de l'Association canadienne des producteurs pétroliers

« Nous partageons des valeurs communes avec tous les Canadiens, qui savent à quel point l'industrie du pétrole et du gaz naturel est importante pour le pays. Un vote pour l'énergie est un vote pour l'avenir du Canada et envoie le message que le Canada peut et doit être un fournisseur d'énergie mondial. »

« Le Canada a perdu son avantage concurrentiel suite à des changements réglementaires et politiques qui ont refroidi les investisseurs. Il est temps de faire revenir l'investissement mondial dans l'industrie du pétrole et du gaz naturel canadienne, à l'aide d'un cadre réglementaire clair et de politiques fiscales et économiques qui nous permettent d'affronter la concurrence mondiale. »

« La priorité du prochain gouvernement fédéral doit être de positionner le Canada pour le succès, en appuyant la réalisation des grands projets de pipelines et de GNL, et en restaurant notre compétitivité au niveau mondial. »

« Le développement des ressources naturelles contribue à la prospérité et à l'autodétermination des Autochtones en favorisant la création d'économies durables. L'industrie pétrolière et gazière du Canada offre un potentiel de croissance inclusive et durable à de nombreuses communautés autochtones, et nous nous engageons à travailler ensemble vers ces objectifs. »

Messages complémentaires

Les investissements en capital dans l'industrie du pétrole et du gaz naturel du Canada devraient chuter à 37 milliards $ en 2019 contre 81 milliards $ en 2014. Pendant ce temps, l'investissement de capitaux à l'échelle mondiale continue d'augmenter dans des pays comme l'Égypte, le golfe du Mexique aux États-Unis, le Brésil et la Guyane, où les politiques environnementales sont moins rigoureuses que les nôtres.

Les investissements en capital dans l'industrie du pétrole et du gaz naturel du Canada devraient chuter à 37 milliards $ en 2019 contre 81 milliards $ en 2014. Pendant ce temps, l'investissement de capitaux à l'échelle mondiale continue d'augmenter dans des pays comme l'Égypte, le golfe du Mexique aux États-Unis, le Brésil et la Guyane, où les politiques environnementales sont moins rigoureuses que les nôtres.

En 2018, l'absence de pipelines de pétrole brut canadien a fait perdre environ 20,6 milliards $ de revenus à l'industrie énergétique canadienne, soit l'équivalent d'un pour cent du produit intérieur brut du Canada, selon l'Institut Fraser.

L'Agence internationale de l'énergie (World Energy Outlook 2018) prévoit que les projets de pétrole et de gaz naturel continueront à croître de manière substantielle et représenteront 53 % de la demande totale d'énergie à l'échelle mondiale en 2040.

L'industrie du pétrole et du gaz naturel du Canada promeut le leadership en matière environnementale et l'amélioration continue des performances environnementales grâce à l'innovation.

L'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) représente des sociétés, petites et grandes, qui explorent, exploitent et produisent du gaz naturel et du pétrole dans l'ensemble du Canada. Les sociétés membres de l'ACPP produisent environ 80 % du gaz naturel et du pétrole du pays. Les membres associés de l'ACPP offrent une gamme étendue de services qui soutiennent l'industrie du pétrole et du gaz naturel en amont. Ensemble, les membres et membres associés de l'ACPP représentent une part importante de l'industrie nationale, dont les revenus atteignent environ 101 milliards de dollars par année pour la production de pétrole et de gaz naturel. L'ACPP a pour mission, au nom de l'industrie canadienne de pétrole et du gaz naturel en amont, de promouvoir et de stimuler la compétitivité économique, la performance environnementale et la responsabilité sociale.

