Un vent de renouveau au Collège du Mont-Sainte-Anne - Nomination à la direction générale

SHERBROOKE, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration du Collège du Mont-Sainte-Anne (CMSA) a procédé à la nomination de madame Yannie Méthot au poste de directrice générale du Collège. Son entrée en fonction est effective à ce jour.

Issue principalement du milieu communautaire et de la gestion d'organisations à impact social, Madame Méthot mettra au profit du collège une expertise de haut niveau en gestion stratégique, développement organisationnel et en mobilisation d'équipe. Pendant plus de dix ans, elle a dirigé avec vision et rigueur Pallia-Vie, où elle a mené d'importants projets de transformation et de consolidation. Dans sa carrière, elle a occupé des fonctions de direction générale, de direction des ressources humaines et des opérations dans des organisations d'envergure, et s'est illustrée par sa capacité à structurer, fédérer et faire rayonner celles-ci. Portée par des valeurs de dépassement, d'engagement et d'esprit d'équipe qui font écho à la culture des concentrations sportives du CMSA, son arrivée marque une transition prometteuse, où son sens de l'innovation, son approche humaine et sa capacité à piloter le changement seront mis au service de notre mission éducative.

« La nomination de Mme Méthot s'inscrit dans le cadre du plan de développement ambitieux que s'est donné le CMSA pour les prochaines années. Marqué par une rénovation en profondeur des infrastructures, une modernisation des installations et un rehaussement des services aux élèves, ce plan vise à renforcer l'identité forte du Collège et à faire rayonner son projet éducatif, à la fois humaniste et dynamique, auprès d'un nombre croissant d'élèves de l'Estrie et de l'ensemble de la province », déclare Christian Gagnon, président du conseil d'administration du CMSA.

À propos du Collège du Mont-Sainte-Anne

Depuis 1947, le Collège du Mont-Sainte-Anne accueille des élèves du secondaire dans un environnement d'apprentissage stable et encadré. Situé à Sherbrooke, il est le seul établissement secondaire francophone pour garçons au Québec.

Reconnu pour son programme sport-études, le Collège place la complémentarité entre réussite scolaire et engagement sportif au cœur de son projet éducatif.

L'encadrement personnalisé, la continuité pédagogique et la vie étudiante structurée contribuent à faire du Collège un milieu où les jeunes peuvent évoluer de façon cohérente ainsi que dans le respect de leur rythme.

